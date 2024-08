Botrány az olimpián – John Lennon "mentette meg" a strandröplabdások meccsét

A párizsi olimpián péntek este került megrendezésre a női strandröplabdázók döntőjét. Ám a meccs vitába torkollott, amit a szemfüles és találékony DJ oldott meg.

Fotó: CARL DE SOUZA / AFP

Pénteken este rendezték a női strandröplabdázók döntőjét a párizsi olimpián, brazil és kanadai páros játszott egymással, amikor egy pont után komoly vita alakult ki. Még a mérkőzésvezető is lemászott a székből, hogy rendet tegyen, de láthatóan feszült volt a pályán mindenki – írja a 24.hu.

Ekkor lépett közben a röpistadion DJ-je, aki berakta John Lennon Imagine című számát, a lehető legjobb pillanatban.

Ez rögtön fel is oldotta a hangulatot, a sportolók elmosolyodtak és megtapsolták a dalválasztást, miközben a közönség énekelni kezdte a szöveget. A vitából az olimpia egyik legkedvesebb pillanata lett.

A döntőt végül az Ana Patrícia, Duda Lisboa brazil kettős nyerte, a kanadai Melissa Humana-Parades, Brandie Wilkerson duóé az ezüst.

How great is this? DJ at the beach volleyball plays John Lennon’s ‘Imagine’ after things get a little bit heated between the Brazil and Canada players #Olympic2024 #OlympicGames #BeachVolleyball pic.twitter.com/ctrbT5CbhS