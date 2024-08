Vért hányt, ezért kórházba kellett szállítani az olimpikont – Oda a címvédésnek?

Rájár a rúd az olimpiai, világ- és háromszoros Európa-bajnok Gianmarco Tamberire, ugyanis a döntő előtt kórházba kellett szállítani súlyos egészségügyi állapota miatt.

Tamberi magas láza miatt korábban már elhalasztotta Párizsba történő utazását, majd vesekő gyanújával kórházi kezelésre szorult. Ennek ellenére részt vett a selejtezőn, ahol 224 centiméteres ugrással kvalifikálta magát a döntőbe – írja a Liner.

A döntő napján azonban újabb komplikációk léptek fel. A sportoló közösségi oldalán tájékoztatta követőit jelenlegi állapotáról:

Kétszer is vért hánytam, úgyhogy a sürgősségi osztályra szállítottak. Továbbra is nagy fájdalmaim vannak, de ez semmi a lelki fájdalmakhoz képest.

Az olimpiai bajnok elmondta, hogy folyamatosan tájékoztatni fogja rajongóit állapotáról, majd hozzátette:

A 32 éves sportoló jelenlegi állapota erősen kérdésessé teszi részvételét a közelgő döntőben. Tamberi a tokiói olimpián holtversenyben szerezte meg az aranyérmet a katari Mutaz Essa Barsimmal, így címvédőként érkezett a versenyre.

