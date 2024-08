Iman Helif igazságot követel magának – Ügyvédje bejelentette, mit lépnek

Az olimpiai aranyérmes Imane Helif ökölvívó ügyvédje bejelentette, hogy jogi lépéseket tesznek a nőgyűlölő, rasszista és szexista kampány miatt. A sportoló ugyanis rengeteg gyűlölködő levelet kapott.

Bejelentette az olimpiai aranyérmes Imane Helif ökölvívó ügyvédje, hogy jogi lépéseket terveznek az internetes gyűlöletbeszéd ellen – írja a liner.hu.

Imane Helif ökölvívó ügyvédje bejelentette, hogy jogi lépéseket terveznek/Fotó: MTI/AP/Ariana Cubillos

A Hámori Lucát is legyőző algériai Imane Helif most egy másik fronton is küzdelmet folytat. Ügyvédje, Nabil Boudi bejelentette, hogy panaszt kívánnak benyújtani a párizsi ügyészség kiberbűnözéssel foglalkozó részlegéhez.

Céljuk, hogy felderítsék, kik állnak a sportoló ellen indított „nőgyűlölő, rasszista és szexista kampány” mögött, valamint az is, hogy kik táplálták azt. Boudi szerint ez az eset „az olimpiai játékok legnagyobb szégyenfoltjaként” fog megmaradni. Kijelentette, jogi harcot fognak folytatni az „igazságosság, méltóság és becsület” védelmében.

A feszült társadalmi légkörben Helif és a tajvani Lin Ju-ting sportolók jelentős online zaklatást tapasztaltak.

Fontos azonban azt is megjegyezni, hogy mindkét ökölvívót kizárták a 2023-as világbajnokságról a Nemzetközi Ökölvívó Szövetség (IBA) által elvégzett nemvizsgálatok alapján. Az IBA szerint nem feleltek meg a részvételi feltételeknek, és „versenyképességi előnnyel rendelkeztek más női résztvevőkkel szemben”.