Megvan a hatodik – Az öttusázó Gulyás Michelle aranyérmes lett

Megvan a párizsi olimpián szerzett hatodik aranyérem. Gulyás Michelle öttusázó állhatott a dobogó felső fokára.

Gulyás Michelle megszerezte a magyar csapat hatodik aranyérmét a párizsi olimpián/Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

A párizsi olimpia befejező napján az öttusázó Gulyás Michelle megszerezte a magyar csapat hatodik aranyérmét. Guzi Blanka a negyedik – írja a telex.hu.

Gulyás Michelle 13 másodperces hátránnyal várta a lövészettel kombinált háromezer méteres futást. Francia ellenfele, Elodie Clouvel már szombaton is bizonytalanul lőtt, most is nehezen jöttek a találatai. Gulyás viszont sorra talált. Innen pedig megőrizte az előnyét.

Száz méter volt az előnye, amit nem lehetett behozni. Az eredménye kivételes, 1461 pontos világrekordot állított fel, ezzel is beírta magát a sport történelemkönyveibe. Ez volt az utolsó olyan versenyben, amiben még benne van az öttusa.

A 23 éves Gulyás vívást remekül kezdte, a második volt ez után a tusa után. Hibátlanul lovagolt, az úszásban negyedik lett, és az utolsó tusában tulajdonképpen nem volt ellenfele.