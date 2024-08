Újabb baki az olimpián: durván kopnak az érmek – Így néz ki egy héttel az átadás után – videó

Az amerikai Nyjah Huston bronzérmes gördeszkásnak elég alaposan megkopott az érme. A sportoló állítása szerint néhány barátjának engedte meg, hogy felvegyék, de emiatt nem kellene, hogy így kinézzen.

Az idei olimpia körül újabb bonyodalom adódott – írja a sassy.hu. Az amerikai Nyjah Huston gördeszkás megosztotta a világgal, hogy mutat a bronzérme alig több mint egy héttel az olimpiai győzelem után. A sportoló harmadik lett a férfi street döntőben.

„elég durván néz ki… Az olimpiai érmek jól néznek ki, amikor vadonatújak. Aztán egy kicsit magamon hagytam, és engedtem, hogy a barátaim is felvegyék a hétvégén…. Úgy tűnik, hogy nem olyan jó minőségűek, mint gondolnád. Nézd meg ezt. Elég durvának tűnik. Még az eleje is kezd lekopni egy kicsit. Szóval igen, nem is tudom, olimpiai érmek, egy kicsit javítanunk kell a minőségen.”