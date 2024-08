Vasárnap este véget ért a XXXIII. nyári olimpia a párizsi Stade de France-ban, ahol a magyar csapat összesen hat arany-, hét ezüst- és hat bronzérmet szerzett.

A záróceremónián Tom Cruise látványos kaszkadőrmutatványa volt a legnagyobb szenzáció, majd a sportolók egy csoportja váratlanul felözönlött a színpadra, ami feszültséget okozott. A szervezők a hangosbemondón keresztül letessékelték őket onnan, amit az esemény egyik tudósítója, Andrew Cotter, szatirikusan kommentált, kifigurázva a francia szervezők szigorúságát.

Az ünnepség végén Thomas Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke tartott beszédet, majd az olimpiai lobogó leeresztésével hivatalosan is befejeződött a párizsi olimpia. A stafétát Los Angeles vette át, amely 2028-ban lesz a következő nyári olimpia házigazdája.

The athletes took over the stage and are now being asked to leave. Honestly, let them live. They've been swimming in river water and eating the same chocolate muffins for a month. pic.twitter.com/r5NUisA59S