Imane Khelif vaskos summát vágott zsebre az olimpiai aranyért

A 2024-es párizsi olimpia bőven tartogatott szép és felemelő pillanatokat, ám drámából és botrányból sem volt hiány. A legnagyobb port a női mezőnyben induló Imane Khelif bokszoló kavarta, aki bár állítja, hogy nő, nemiségével kapcsolatban akadnak kétkedők.

Fotó: MOHD RASFAN / AFP

Az algériai versenyző születési dokumentumai szerint nő, azonban rendelkezik olyan attribútumokkal, amik csak férfiak. Sokakban tévesen szerepel, hogy ő transznemű, azonban nem az, viszont olyan kromoszómafelépítése van, aminek köszönhetően élvezhet olyan előnyöket, amelyek nők rendre nem, csak a férfiak – emlékeztet a Promotions.

Sokak szerint igazságtalan volt a többi női versenyzővel szemben az indulása, ám a heves viták ellenére is a NOB kiaállt mellette, és hagyta versenyezni. Magyarországon is nagy port kavart, ami főleg annak köszönhető, hogy a magyar olimpikon, Hámori Luca ellenfele is volt Khelif.

Végül az algériai versenyző egészen a csúcsig menetelt, és olimpiai arannyal térhetett haza. És nem is kis summát szedett össze ezzel az eredménnyel.

Imane Helif ugyanis 100 000 dollárt, vagyis mintegy 36 millió forintot nyert az olimpiai arannyal, ennek a fele azonban nem az ő, hanem az algériai sportszövetség zsebében landol. Így sem kell félteni azonban Helifet: 18 millió forintnyi dollárt kapott az első helyért, így attól nem kell tartani, hogy éhen fog halni az algériai ökölvívó – írja a Promotions.