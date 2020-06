Keresési eredmények Internetes találatok Fizetése duplázásával csábítja az Atléti Miliket

A spanyol futballbajnokságban éremvárományos Atlético Madrid irányítói készek megduplázni Arkadiusz Milik jelenlegi nápolyi fizetését, ha a lengyel csatár átszerződik hozzájuk az olasz csapattól.

A több európai klub által is csábított támadónak az AS spanyol lap szerint évi ötmillió eurót ajánl az Atlético, amely állítólag már fel is vette a kapcsolatot a játékossal, akinek jövő nyáron jár le a szerződése itáliai együttesénél.

Az SSC Napoli – sportigazgatója, Cristiano Giuntoli révén – a hét elején kilátásba helyezte, hogy eladja a 26 éves futballistát, ha nem hosszabbít náluk még ezen a nyáron.

Mindez tőle függ. Jelenleg ő az egyik legjobb támadó a világon

– mondta róla Gennaro Gattuso, a friss Olasz Kupa-győztes dél-olasz együttes vezetőedzője.

Az Atlético Madrid az AS szerint 40-50 millióért szeretne hozzájutni a 49-szeres válogatott Milikhez, aki 2016 óta erősíti a Napolit, és eddigi 112 mérkőzésén 47 gólt szerzett, a Serie A mostani idényében pedig 17 találkozón tízszer volt eredményes. Piaci értékét a mértékadónak tekintett Transfermarkt.com 32 millió euróra becsüli.

Cikk- és címlapkép: AFP

(MTI)