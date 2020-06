Bódog Tamás felállt a Kisvárda kispadjáról

Bódog Tamás távozott a labdarúgó NB I-ben szereplő Kisvárda Master Good FC vezetőedzői posztjáról.

A szabolcsi klub honlapján Révész Attila sportigazgató közölte, mindkét fél kölcsönösen elégedett volt a közösen töltött időszakkal, ám a játékosokhoz hasonlóan az edzők is kapnak máshonnan ajánlatokat egy-egy sikeresebb időszak alatt.

"Ez most sem történt másként, Bódog Tamáshoz több ajánlat is befutott. Ő jelezte, hogy nagyon szívesen maradna klubunknál, de a gondolat természetesen ott motoszkált a fejében, és én is úgy voltam vele, ha jobb lehetőségei vannak, nagyobb célokért küzdhet, akkor nem gördíthetünk akadályt elé. Azzal búcsúztam el tőle, hogy bármikor nagyon szívesen visszavárjuk, az ajtónk nyitva marad előtte"