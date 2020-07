Dzsudzsák hazajön az NBII-be? Eldőlt a kérdés

Sajtótájékoztatón jelentette be új igazolásait a DVSC.



Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Az NBII-be botrányos körülmények között kihullott csapat szurkolói nagyon reménykedtek, hogy hazatér a csapathoz Dzsudzsák Balázs, a klub neveltje is, de sajnos csalódniuk kellette.

A dvsc.hu szerint ugyanis

biztossá vált, hogy Dzsudzsák Balázs nem lesz a DVSC labdarúgója.

Érkezett viszont a válogatottban is megfordult védő, Poór Patrik. A 26 éves labdarúgó korábban az MTK, a Puskás Akadémia és a Paks játékosaként is bizonyította rátermettségét, a védelemben több poszton is bevethető.

Szintén neves szerzemény Tischler Patrik. A 29 éves, korábbi többszörös korosztályos válogatott csatár az elmúlt években az MTK-ban, a Puskásban, az Újpestben, a Honvédban és a Kisvárdában is szerepet kapott, sok találatot és fontos gólokat szerzett pályafutása során, egyértelmű erősítést jelent a támadó szekcióban.

Érkezett egy 22 éves, tehetséges kapus is, Zöldesi Illés. Az utánpótlás-válogatott, 192 cm magas hálóőr legutóbb Kisvárdán szerepelt.