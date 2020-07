Hosszú Katinka egyike azoknak az úszóknak, akik gőzerővel készültek a tokiói olimpiára, amelyet azonban a koronavírus-járvány miatt el kellett halasztani 2021-re. Az Iron Lady többek között ennek kapcsán adott interjút az Indexnek.

Ha nincs a koronavírus, akkor két nap múlva, július 24-én kezdődött volna a tokiói olimpia, Hosszú Katinka úszó pedig rögtön az első versenynapon összecsapna a 400 vegyes 2012-es bajnokával. De jött a koronavírus, így az olimpiát jövőre csúsztatták. A magyar úszó az Indexnek nyilatkozott, a kérdésre, hogy hány hét kemény felkészülés veszett kárba a halasztással, azt mondta, a tavalyi karácsonyt beáldozta az olimpiáért. Dél-Afrikában volt és „úgy edzettem, ahogy egy olimpia előtt kell: mint az állat, és még jól is éreztem magam. Egy cél lebegett a szemem előtt, a tokiói aranyérem.”

Hosszú Katinka az Indexnek elárulta, belógott párszor az uszodába a karantén alatt, mert egyik pillanatról a másikra nem szabad leállni. Mesélt arról is, hogy Rafael Nadal, Andre Agassi és Marija Sarapova önéletrajzi könyve segített neki átvészelni a karantént, sőt a teniszt is kipróbálná. Szó volt arról is, hogy egyelőre úgy számolnak, hogy nem marad el az ISL-idény, jelenleg pedig Nagy Józseffel készül.

Józsi azt mondta, hogy a legtöbb mellúszó megirigyelné a mellkartempómat. Nem nagyon szokott dicsérni, de ez így is van rendjén, egy edző nem azért van, hogy dicsérgessen. Csiszolt is az úszásomon. Nagyon jól megértjük egymást, mindketten maximalisták vagyunk a magunk módján. Legtöbbször én írom az edzéstervet, de volt már olyan, hogy átengedtem neki

- nyilatkozta az úszó.

Emellett önmaga edzője is, ugyanis azt mondja, minden 30 év körüli úszó tudja már, hogy mit kellene edzenie.

Amit magamnak kitalálok, az brutálisabb, mint amit bárki más fel merne írni a papírra. Pontosan tisztában vagyok vele, hogy mi esik rosszul, mitől szenvedek igazán. Kegyetlen vagyok önmagammal és elégedetlen.

De van-e korbács? Ugyanis Hosszú ismert kemény edzéseiről. De azt mondja, nincs korbács. „Lehet, hogy kívülről úgy látszik, hogy van, pedig nincs. De önsanyargatás nélkül nincs kimagasló sporteredmény – szerintem ezt mindenki tudja, ha mélyen átgondolja.”

A beszélgetésben Hosszú Katinka a Shane Tusuppal való szakítás előtti és utáni időszakról is nyilatkozott. Az Index azon kérdésére, hogy Shane Tusup a My creation ("Az én teremtményem") kifejezést használta Rióban Katinka kapcsán az úszónő azt mondta:

Ha egy csapat elér egy nagy eredményt, lehetetlen megállapítani, hogy abban kinek mekkora szerep jutott. Örülnénk, ha ki lehetne számolni, kinek hány százaléka van egy aranyéremben – én is töprengtem rajta, hogy magamban tisztába tegyem. De nem lehet. A tények, hogy világbajnok voltam 2009-ban Salóval, 2019-ben Petrov Árpáddal, 2012-ben olimpiai negyedik helyet értem el, amit én kudarcnak értékeltem, de önmagában jó helyezés. Tehát már voltam valaki az úszásban. A másik fél addig nem volt edző – ha ilyet kijelent, akkor tisztázni kell, hogy milyen szintekről indultunk. Plusz én vállaltam a kockázatot, én vittem vásárra a bőrömet, én kapcsoltam robot üzemmódba. Tudom, hogy ezek általánosságoknak tűnnek, és ráadásul nagyszerű eredmények is lettek, de nagy árat fizettem értük: mint személy elvesztem. Úszóként hihetetlenül sikeres voltam, de magánemberként nem feltétlenül. 2017 végétől már magánemberként is elérek eredményeket.

Hozzátette:

2016 végén lehajtottam a fejem és próbáltam a maximumot kihozni, azt az évet nem magamért csináltam. Örömet akartam okozni a szurkolóknak, Magyarországnak. Nagy felelősség egy hazai vb, máshoz nem hasonlítható nyomás. Összeszorítottam a fogam és megcsináltam, így lett magyar aranyérem a Duna Arénában. Iszonyatosan büszke vagyok rá.

"A világcsúcsom után egyértelműen a budapesti vb áll a második helyen a pályafutásomban" – mondta Hosszú, majd rátért arra is, mit hív robot üzemmódnak, amelybe a szakítás előtti időszakba került.

Aztán szakítottunk, és én jóleső egyedülléttel mentem 2017. decemberben a rövidpályás Eb-re Koppenhágába. Kevesebb lett rajtam a teher. Azt ehettem, amit akartam, nem figyelték a lépteimet, nem maradtam a natúr csirkemell, saláta vonalon. Éles helyzetben nem feltétlenül segít, ha valaki jobban stresszel nálam. Szabadságérzettel telve versenyeztem. Feszült Katinka voltam sokáig, de szembesültem vele, és volt erőm rajta változtatni. Nem cáfoltam azokat, akik azt mondták, hogy visszakapták a régi Katinkát.

Hozzátette:

A robot üzemmódban nem foglalkoztam magammal, nem figyeltem az érzéseimre. Az olimpia előtt meghalt a nagymamám, és az agyam egyszerűen nem fogadta be. Blokkolta. Amikor az olimpia után Bajára mentem, gondoltam, átugrom a nagyihoz, akkor jutott el a lelkemig, hogy a nagyi elment. Nagyon sírtam és szégyelltem magam. Szóval áldozatot hoztam, robot lettem, háttérbe szorítottam magam, de megfizettem az árát. Ki tudja, lehet, még most vár rám az érzelmi evolúció?!

Forrás: Index

Címlapkép: Instagram