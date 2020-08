A férfiaknál Badar Gergő, a nőknél Viktoria Brown bizonyult a legjobbnak a 31. hosszú távú triatlon országos bajnokságon, szombaton Nagyatádon.

A férfiaknál Badar Gergő 8:30:40 óra alatt teljesítette a 3,8 kilométer úszásból, 180 km kerékpározásból és 42 km futásból álló viadalt, és majdnem 15 perccel előzte meg a második Petsuk Zoltánt – aki tavaly is ezüstérmesként végzett, 2018-ban viszont nyert –, valamint több mint 26 perccel a harmadik Horányi Gábort.

A nőknél meglepetésgyőzelem született: a klub nélküli Viktoria Brown 10:31:03 óra alatt ért célba.

"Erre aztán abszolút nem számítottam, előzetesen arra gondoltam, hogy talán a legjobb öt közé be tudok kerülni. Maximum a saját korcsoportomban lehettek valamivel komolyabb reményeim. Úszni nem is igazán tudok, a futásban meg általában az szokott lenni a célom, hogy ne hagyjanak le. Az utolsó számban riválisaim jöttek utánam, így őket magam mögött kellett tartanom, de olyan, hogy én előzök meg másokat, az nem szokott velem előfordulni. Az időt illetően tizenegy órán belüli célba érést terveztünk, így ez most nagyon nagy eredmény tőlem. Egészen váratlanul ért, hogy így tudtam teljesíteni és magyar bajnok lettem" – nyilatkozta a korábban Szilasi Viktóriaként ismert sportújságíró, aki a Megathlon két versenyzőjét, Szikszai Mónikát és Szádvári Juditot utasította közvetlen maga mögé.

A verseny helyszínén a két héttel ezelőtti vihar nagy károkat okozott, a megáradt Rinya patak kiöntött, ami nem várt, plusz terheket rótt a szervezőkre kevéssel a szombati rajt előtt. Sokakban az is felmerült, hogy a szervezők lemondják, de legalábbis elhalasztják a viadalt, amire viszont a helyiek nagy erőfeszítését követően nem került sor. Ennek köszönhetően a tervezett időpontban meg lehetett tartani a versenyt, mindössze a pálya szokásos nyomvonalát kellett néhány helyen módosítani. Egy versenyző, Zsurovits István kezdeményezésére pedig összefogtak a Nagyatádhoz érzelmi szálakkal kötődő triatlonosok, és gyűjtést szerveztek az anyagi károk enyhítésére.

Eredmények:

férfiak:

1. Badar Gergő (Tiszakécske VSE) 8:30:40 óra

2. Petsuk Zoltán (UTE-Merida) 8:45:08 ó

3. Horányi Gábor (KisTri Team SE) 8:57:19 ó

nők:

1. Viktoria Brown 10:31:03 ó

2. Szikszai Mónika (Megathlon SE) 10:42:30 ó

3. Szádvári Judit (Megathlon SE) 10:44:07 ó

(MTI)