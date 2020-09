Mi a közös Kate Middletonban és Barack Obamában? Itt a válasz!

Azon kívül, hogy mindketten világszerte ismertek és óriási rajongótáboruk van, a New Balance sneaker a közös bennük.

Kate Middleton olyannyira kedveli ezeket a sportcipőket, hogy az őt állandóan szemmel tartó sajtó azt is kifigyelte, hogy volt olyan nap, mikor 4 különböző New Balance sportcipőt viselt. Az USA volt elnökét, Barack Obamát pedig néhányan egyenesen a dad sneaker trend atyjának tekintik.

New Balance, a celebek sneakere

Egy biztos: a New Balance sneakerek a hollywoodi sztárok kedvencei. Modellek, színészek, énekesek és más-más celebritások előszeretettel veszik fel a hétköznapjaikban. Akár csupán egy kávéra ugranak le, akár nagybevásárlásra mennek, a NB sportcipő ott figyel a lábukon.

A paparazzik pedig úton-útfélen lekapják a hírességeket, amint kedvenc surranójukban sétálgatnak. Lencsevégre kapták már Rihannát, Kaia Gerbert, Kourtney Kardashiant, Heidi Klumot, Jennifer Garnert, Orlando Bloomot, Ben Afflecket, Adam Sandlert is. És még hosszan lehetne sorolni a celebeket, akikről mind készült fotó New Balance sportcipővel a lábukon.

Minek köszönhető ez a siker?

A New Balance tökéletesen illeszkedik a most felkapott trendekhez, mint a kényelem, a dad sneakerek, az egyediség.

Egyrészt elképesztően kényelmes, így tökéletes választás hétköznapokra. Ha eleged van a nagyon nőies, de többnyire kényelmetlen magassarkúkból és valami olyanra vágysz, ami igazi felüdülés a lábaidnak, akkor a New Balance sportcipőit neked találták ki.

A dad sneakerek divatja hozta meg az igazi sikert a New Balance márkának. A sportcipőik ugyanis tökéletesen megfelelnek ennek a trendnek. Az apu-cipők iránti rajongás gyakorlatilag felért egy újjászületéssel a márka életében.

És persze a siker kulcsa, hogy a sportcipők klasszikus vonalvezetésűek, igazi időtlen darabok. A sportcipőik sziluettje alapvetően visszanyúl a gyökerekhez, az igazán ikonikus New Balance formához. És miközben az újonnan piacra dobott modelleken érződik ez a klasszikus stílus – úgy is mondhatnánk, hogy van bennük némi retro feeling – mégis mai modern köntösben tálalják. És csakúgy, ahogy egy Converse cipőnél, a New Balance sneakereknél is egyfajta életérzés árad belőlük.

És végül, de nem utolsó sorban sikerük nem kis részét a különböző márkákkal és designerekkel közösen tervezett kollekciók teszik ki. Nagyon jól meglátták, hogy az egyes vásárlói csoportok miért, kiért rajonganak, és sorra sikerült olyan modelleket a piacra dobni, amiket pillanatok alatt elkapkodták.

New Balance cipőt mindenkinek!

És ha már arról volt szó, hogy miért is szeretik olyan sokan a New Balance sportcipőit, nem szabad elmenni amellett, hogy milyen sokszínű márkáról van szó. Az ecipő webáruház kínálatában is kedvedre válogathatsz a tömérdek fazon közül.

A vitorlázás szerelmeseinek például tökéletes választás ez a mélykék felsőrészű sportcipő. Kellően visszafogott, mégis remekül visszaadja a tenger mélykék színét. A narancssárga talprész pedig gondoskodik arról, hogy véletlenül se legyen egyhangú a megjelenés.

A kék színskálán maradva, de a másik végéről is szemezgethetsz. Ez a világos szürkés-kék edzőcipő nagyon jó választás akár egy farmerhez, akár egy fehér elegánsabb nadrághoz vagy éppen egy rozé arany szetthez. A cipő oldalán az elmaradhatatlan N betűt körülvevő rozé arany díszítés és az ugyancsak rozéarany bokarész teszi igazán nőiessé ezt a cipőt.

És ha már nőiesség, mi más is lehetne nőiesebb, mint egy rózsaszín, mintás sneaker?! Ez a modell ráadásul meglovagolja a mostanság oly népszerű, trópusi mintákat felvonultató trendet. Ha te is rajongsz a nagy zöld levelekért és egzotikus virágokért, akkor ezt a cipőt neked tervezték.

És a hab a tortán, hogy nem egy elérhetetlen cipőmárkáról van szó, amit csak a hollywoodi hírességek tudnak megengedni maguknak. A New Balance sportcipők ugyanúgy elérhetőek a hétköznapi emberek számára is.