A 444 tudomása szerint tényleg felmerült, hogy az MTK-tól edzési lehetőséget kapó Dzsudzsák Balázs a csapathoz igazoljon, ám Michael Boris edző udvariasan, de megmondta neki, hogy nem lenne garantált kezdő.

Az edző a lap szerint arról beszélt, hogy

csak 20-25 perceket tudna adni neki

Az MTK ráadásul most jelentett be egy friss igazolást Dzsudzsák egyik alapposztjára, a bal szélre. Az új szerzemény a Hollandiából hazaigazoló 20 éves, ballábas szélső, Horváth Olivér, aki az Ajax és a PSV korosztályos csapataiban is játszott odakint.

Közben a múlt héten kiderült, hogy a csapat nélküli Dzsudzsák nem került be a válogatott keretbe.

Forrás: 444