75 éves volt.

Feladta a harcot a baseball-legenda: Tom Seaver 75 éves korában a családja körében, békésen hunyt el kaliforniai otthonában.

Halálát a koronavírus okozta, ám Lewy-testes demenciával is küzdött. Betegségét 2019-ben hozta nyilvánosságra, ekkor jelentette be azt is, hogy visszavonul a közélettől.

Forrás: Blikk

Kép: Pixabay