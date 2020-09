Babos Tímea nem tud napirendre térni a US Openből való kizárása felett

Igazságtalannak és érthetetlennek tartja a szervezők döntését Babos Tímea, akit partnerével, Kristina Mladenoviccsal együtt szombaton kizártak az amerikai nyílt teniszbajnokság női párosversenyéből.

Fotó: Fred Lee/Getty Images

Az ítélet azért született meg, mert Mladenovic egyike volt annak a 11 francia játékosnak, akik kapcsolatba kerültek a koronavírussal megfertőzött Benoit Paire-rel. A szervezők szerint a US Open helyszínén, a New York-i Nassau megyében a közegészségügyi tisztviselők karanténról szóló értesítéseket adtak ki minden olyan személy számára, akik hosszabb ideig szoros kapcsolatban álltak olyannal, akinek korábban pozitív lett a Covid-19 tesztje. Babosék világbajnok duója ezért már nem játszhatta le a nyolcaddöntőjét szombaton a Gabriela Dabrowski, Alison Riske kanadai, amerikai kettős ellen.

"Hazaértem. Itt ülök a konyhámban és sírok... Eddig nem igazán volt időm semmire, így most kezdem csak felfogni, hogy mi is történt, és egyszerűen nem értem. Borzasztó igazságtalan az egész, nem látok semmilyen elfogadható indokot, hogy ennek miért kellett így lennie" – kezdte visszatekintését közösségi oldalán Babos Tímea, immár Sopronból. – "Nézzük a tényeket: Benoit Paire PCR tesztje nagyjából tíz napja lett pozitív (négy negatív után), de az elmúlt napokban már rendre negatív eredményt kapott vissza. A többi hozzá +közel álló+ embernek soha nem is volt pozitív tesztje. Nekem négy, míg Kikinek 11, még egyszer mondom 11!!! negatív Covid-19 tesztje volt. Mégis kizártak minket. Kizártak minket méghozzá úgy, hogy már mindenki lejátszotta az összes meccsét, csak mi maradtunk versenyben."

Babos közölte, a döntés igazságtalan, érthetetlen és nem fair.

"Első kiemeltek voltunk egy Grand Slam-tornán. Sokat agyaltam már azon is, hogy egyáltalán kiutazzak-e vagy sem, sok kérdőjel volt bennem. De sportoló vagyok, versenyezni akartam. Amúgy is mindig győzni megyek/megyünk az adott versenyre, és valljuk be őszintén, hogy erre mindig jó esélyünk van. Elvették egy GS-trófea felemelésének a lehetőségét, nem is beszélve az anyagi és lelki károkról! De miért? Nem tudom, nem értem... Tényleg nem..." – kesergett az első számú magyar női játékos.