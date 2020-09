Anna van der Breggen duplázott az országúti kerékpárosok imolai világbajnokságán, mivel az időfutamban elért sikerét követően szombaton szóló szökésből diadalmaskodott a női mezőnyversenyben is, melyben Vas Kata Blanka az 54. helyen ért célba.

A szombati viadalon az imolai autóversenypálya körül kialakított 28,8 kilométeres útvonal ötszöri megtétele, 143 kilométeres táv és mintegy 2800 méter szintkülönbség várt a mezőnyre. Ebben az előzetes várakozásokhoz képest némi meglepetésre benne volt a címvédő holland Annemiek van Vleuten mindössze bő egy héttel azután, hogy a női Girón egy bukásban eltört a bal csuklója.

Ott volt a 145 rajthoz álló között az országúti mezőnyversenyben és hegyikerékpárban is felnőtt magyar bajnok Vas Kata Blanka is, aki terepkerékpárban is remekel.