Lovrencsics Gergő csapatkapitány a korábbi napokban a csoportkör sorsolásával motiválta magát, Sigér Dávid viszont nem mert még erre gondolni – így nyilatkozott a két játékos azt követően, hogy a Ferencváros labdarúgócsapata kedden kiharcolta a csoportkörbe jutást a Bajnokok Ligájában.

A magyar bajnok 0-0-s döntetlent játszott a Moldével így a múlt heti, norvégiai első meccsen elért 3-3-mal, idegenben lőtt gólokkal jutott be – 25 év után újra – a BL elitmezőnyébe.

"Ezek azok a pillanatok, amelyekért érdemes focizni – mondta a klub honlapján a csapatkapitány, Lovrencsics Gergő. – Most nem a tévében fogjuk nézni a Bajnokok Ligáját, hanem ott leszünk a csoportkörben. Egész héten azzal próbáltam motiválni magam, hogy október elsején ott szeretném látni a csapatunkat a negyedik kalapban és várni az ellenfeleket. Jobbnak bizonyultunk a norvég bajnoknál és az egész selejtezősorozatban nehezebb sorsolásunk nem is lehetett volna. De a csapat megmutatta az erejét."

Sigér Dávid arról beszélt, hogy minden magyar embernek örömet okoztak a továbbjutásukkal.

"Győzelemmel felérő döntetlent értünk el, és kiderült, hogy nagyon sokat ért az három gól, amelyet kint, Norvégiában szereztünk. Egész Magyarországnak nagyon nagy örömet okoztunk, még azoknak is, akik nem Fradi-szurkolók. Nagyon boldog vagyok, hogy osztozhatunk az örömben. Eddig nem is mertem a lehetséges riválisokon gondolkodni, de most izgulhatunk a csoportkör sorsolásán. Majd megbeszéljük egymás között, hogy ki melyen ellenfelet szeretne és alkalmazhatjuk a +vonzás törvényét+" – fogalmazott a játékos.

A sorsolást csütörtökön 17 órától tartják Nyonban, egyelőre csak az első két kalap pontos összetétele ismert (az FTC a negyedik kalapban lesz):

1. kalap:

Bayern München (német), Sevilla (spanyol), Real Madrid (spanyol), FC Liverpool (angol), Juventus (olasz), Paris Saint-Germain (francia), Zenit (orosz), FC Porto (portugál)

2. kalap:

FC Barcelona (spanyol), Atlético Madrid (spanyol), Manchester City (angol), Manchester United (angol), Sahtar Donyeck (ukrán), Borussia Dortmund (német), Chelsea (angol), Ajax Amsterdam (holland)

(MTI)