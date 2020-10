Cselgáncs Grand Slam: 37 magyar lép tatamira Budapesten

Harminchét magyar lép tatamira jövő hétvégén a budapesti, nézők nélkül sorra kerülő olimpiai kvalifikációs cselgáncs Grand Slam-versenyen.

Fotó: Utánpótlássport.hu

A judoinfo.hu portál híradása szerint két neves hazai hiányzó lesz, ugyanis az olimpiai ezüstérmes, háromszoros Európa-bajnok Ungvári Miklós nemrég koronavírus-fertőzésen esett át, míg a tavalyi budapesti Grand Prix-viadalon bronzérmes, szintén 73 kilogrammos Szabó Frigyes sérült.

A többi olimpiai kvótára hajtó magyar közül ott lesz a Papp László Sportarénában a világbajnoki ezüstérmes Tóth Krisztián, a tokiói befutó helyen álló, vb-bronzérmes Karakas Hedvig, az olimpiai bronzérmes Csernoviczki Éva, a hatszoros Grand Slam-érmes Cirjenics Miklós, a kétszeres Eb-bronzérmes Ungvári Attila és a junior Európa-bajnok Pupp Réka is.

A fiatalok közül az ifjúsági olimpiai bajnok Özbas Szofi és Gercsák Szabina, a junior Európa-bajnok Szigetvári Mercédesz, az U23-as Európa-bajnok Sipőcz Richárd és Gőz Roland, valamint az ifjúsági világbajnok Mamira Luca és Varga Brigitta emelkedik ki a mezőnyből.

Pánczél Gábor, a férfiak szövetségi kapitánya kifejtette, március óta egyetlen nemzetközi versenyen vagy edzőtáborban sem tudtak részt venni, pedig ezek mindig meghatározóak voltak a magyar dzsúdósok számára.

"Sajátos helyzeteket hozott a fertőzés, a bezárt edzőtermek sora, a központi felkészülési program sem úgy alakult, ahogyan szerettük volna. A fiatalokkal szemben nem támaszthatunk nagy követelményeket, az olimpikonoknál pedig meglátjuk, hogy ilyen előjelek után mire lesz elég a pillanatnyi forma" – közölte a szakvezető.

Toncs Péter, a nők szövetségi kapitánya azt mondta, hogy nem tudták feltölteni a nevezésnél a rendelkezésükre álló helyeket, de nagyjából mindenki, aki hadra fogható, bekerült a csapatba.

"Néhány versenyzőnk, például Salánki Evelin vagy Tóth Fanni sérülés miatt nem tarthat velünk, de vannak még kérdőjeleink is, akiknek az indulása attól függ, hogy a sérülésük megengedi-e, vagy a koronavírus-fertőzésen átesve megkapják-e a sportorvosi engedélyt a szereplésre" – nyilatkozta.

Hozzátette, továbbra is a rutinosabb versenyzőinktől várhatnak jó szereplést, Csernoviczki Éva vagy Karakas Hedvig már sokat bizonyított, ebben a számukra új helyzetben is helytállhatnak, illetve az elmúlt hetekben látott munkája alapján Özbas Szofi is képes lehet jó eredmény elérésére.

Nagy András sportigazgató arról adott tájékoztatást, hogy szerdán költözik be a válogatott a szálláshelyére, a Hotel Arénába.

"Először természetesen minden versenyzőre tesztelés vár majd, mielőtt bekerülne a Grand Slam-buborékba, de a mérlegelésnél minden indulónak másodszor is át kell majd esnie a PCR-teszten. A tervek szerint a három nap alatt csaknem háromezer tesztelésre kerül sor" – fűzte hozzá.

Az első budapesti Grand Slam-verseny a sportág újraindulásának első kiemelkedő eseménye lesz, amely kiemelt pontozással játszik majd szerepet a 2021-es tokiói olimpia kvalifikációs sorozatában. Ennek megfelelően óriási az érdeklődés az esemény iránt, eddig 81 ország 643 versenyzője adta le a nevezését, várhatóan három teljes szállodát megtöltenek majd a résztvevők és a szervezők, ugyanis csak az léphet majd be a Papp László Budapest Sportaréna területére, aki a buborékba bekerült.

A magyar Grand Slam-csapat:

férfiak:

60 kg: Szabó Csaba (Budaörsi SC), Feczkó Csanád (Rákosvidéke Hajtós DSE), Andrási Márton (Mogyi-Bajai JC), Naji Dávid (Kaposvári JK)

66 kg: Pongrácz Bence (UTE), Szatmári György (UTE), Szegedi Dániel (Ceglédi VSE), Szeredás Botond (Nippon Sport JC)

73 kg: Ócsai Sándor (Ceglédi VSE), Tóth Botond (Szegedi JSE), Détári Dániel (Ceglédi VSE), Hegedűs Bendegúz (UTE)

81 kg: Ungvári Attila (Ceglédi VSE), Tóth Benedek (Rákosvidéke Hajtós DSE), Rajkai Róbert (MTK Budapest), Nerpel Gergely (Rákosvidéke Hajtós DSE)

90 kg: Tóth Krisztián (MTK Budapest), Gőz Roland (MTK Budapest), Tóth Apor (Miskolci VSC), Sáfrány Péter (Miskolci VSC)

100 kg: Cirjenics Miklós (Atomerőmű SE), Ohát Zalán (Budaörsi SC), Vég Zsombor (Ceglédi VSE), Kordély Péter (Kaposvári JK)

+100 kg: Sipőcz Richárd (Széchenyi Egyetem SE), Varga Donát (KSI SE)

nők:

48 kg: Csernoviczki Éva (Ippon Judo Tatabánya), Mamira Luca (Toto Sport)

52 kg: Pupp Réka (Atomerőmű SE), Knetig Emőke (Mogyi-Bajai JC), Kriza Anna (Miskolci VSC)

57 kg: Karakas Hedvig (BHSE)

63 kg: Özbas Szofi (Békés Megyei Kano JSE), Katzenmajer Kira (Mogyi-Bajai JC), Varga Brigitta (KSI SE)

70 kg: Gercsák Szabina (DVTK)

+78 kg: Szigetvári Mercédesz (Mogyi-Bajai JC)

MTI