Így lehet belevágni a rendszeres sportolásba – itt vannak a tippek

3,2,1… Irány az edzőterem!

Nagy fába vágta a fejszét a Csak a Nőknek magazin csapata. Elhatározták ugyanis, hogy rendszeresen sportolni fognak. Élményeikről, némi öniróniával megfűszerezve, a magazin honlapján számolnak be.

Nagy lelkesedéssel ugrottunk bele a majdnem ismeretlenbe, hiszen eddig nem igazán volt időnk arra, a karantén vége óta, hogy magunkkal is foglalkozzunk. De most ezen változtatunk és rendíthetetlenül elindultunk az életmódváltás felé, kezdve az edzőteremmel való barátkozással…Ebben segítségünkre sietett a Springday Health Club teljes csapata is!