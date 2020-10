Braun Ákos, aki 2005-ben világ- és Európa-bajnoki címet is szerzett, a jelenlegi legnagyobb problémának azt tartja a cselgáncsozók számára, hogy a koronavírus-járvány miatt folyamatosan változik a versenynaptár.

Az Atomerőmű SE-ben edzősködő klasszis, aki a budapesti Grand Slamre Pupp Rékát és Cirjenics Miklóst készítette fel, az MTI-nek elmondta, nyolc hónapja próbálnak alkalmazkodni az aktuális helyzethez.

"A saját jövőnk mellett azt sem tudtuk persze, hogy a riválisoknak milyen lehetőségeik voltak, ki mennyit tudott edzeni. Egy sportolónak a legrosszabb a bizonytalanság és a céltalanság. Ők abban élik az életüket, hogy mindig van valami cél előttük, most viszont minden rövid- és hosszú távú cél megszűnt, sőt, az olimpia is bizonytalanná vált. Tokiót ezzel együtt nem érzem veszélyben, szerintem meg fogják rendezni akár közönség nélkül vagy buborékban."

"A járvány kezdete után az első pár hónapban edzeni sem lehetett, de az olimpiai keretbe tartozó versenyzőkkel azért nem álltunk le. Átálltunk dzsúdó nélküli munkára, hosszú hónapokig alapoztunk. Mi Pakson szerencsés helyzetben voltunk, mert be tudtunk menni a termünkbe, de ez nem minden klubnak adatott meg. Kontakt nélkül gyakoroltunk, persze a súlyzókat azért megfogtuk" – jelentette ki.

Ami az olimpia elhalasztását illeti, a 2005-ben az év magyar sportolójának választott edző úgy vélekedett, hogy valakinek jól jött, másoknak pedig egyáltalán nem.

A jelenlegi helyzet érzékeltetésére Braun Ákos elmondta, három hét múlva kezdődik elvileg a prágai Európa-bajnokság, csakhogy Csehországban szinte teljesen leállt a sportélet a fertőzésszám megugrása miatt.

"Azon agyalunk most az edzőkkel, hogy hogyan, hol és kikkel készüljünk fel az Eb-re, akárhol is lesz. Beszélünk egyes nemzetekkel, hogy náluk esetleg van-e valami edzőtábor, mert a nemzetközi vagy európai szövetség által szervezett táborok nincsenek. Persze ott van az is, hogy mi van, ha elmegyünk valahova egy Eb-felkészülési edzőtáborba, és valaki ott ad pozitív tesztet? Ott hagyjuk karanténban? Itt például az olasz csapat többek között azért nem indult, mert volt olyan, hogy két negatív teszttel érkezett valaki, itt pedig pozitív lett" – fejtette ki.