Szombaton három mérkőzéssel folytatódott a magyar bajnokság, és mint Futballsznob Facebookra írta, a meccseken átlagosan 2,6 magyar játékos volt a mezőnyjátékosok között a kezdőcsapatokban.

Meccsekre lebontva: a Felcsút csapatában 4, a Ferencvárosban 1, a Videotonnál 3, az Újpestnél 2, a Kisvárdánál 2, a Mezőkövesdnél 4 magyar volt a kezdő 11-ben.

A magyar első osztály azonban most is külföldről igazol a Bp. Honvéd is egy izraeli-román védőt, még a Videoton a legfrissebb hírek szerint John Kitolano-t akarja Angliából elcsábítani.

Kép:MTI