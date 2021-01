Krueger John-Henry ezüstérmes a rövidpályás-gyorskorcsolya Eb-n

Krueger John-Henry ezüstérmet nyert 1000 méteren a lengyelországi Gdanskban zajló rövidpályás-gyorskorcsolya Európa-bajnokságon, míg Liu Shaoang negyedik lett.

Fotó: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

A győzelmet az 1500 méteren is aranyérmes orosz Szemjon Jelisztratov szerezte meg, harmadikként pedig az 500-on is bronzérmes holland Itzhak de Laat ért célba. Teljesítményével mindkét magyar a legjobb nyolc között zárt összetettben, így rajthoz állhatnak a 3000 méteres szuperdöntőben.

A fináléban tökéletesen megkomponálta a versenyt a két magyar, mert a kezdeti előzgetések után második és harmadik helyen korcsolyáztak, aztán előbb a szám olimpiai ezüstérmese, Krueger tört az élre, majd rögtön utána Liu Shaoang is támadásba lendült, akit Krueger a többször alkalmazott magyar taktikának megfelelően beengedte maga elé. Liu Shaoang meg is lógott, innentől minden adott volt a diadalhoz, csakhogy az utolsó két körre teljesen elkészült az erejével. Előbb Krueger érte utol és előzte meg, aki viszont megbotlott, így Jelisztratov körbe korcsolyázta mindkét magyart, Liu Shaoangot pedig végült De Laat is megelőzte.

A nők háromfős kisdöntőjében Sziliczei-Német Rebeka az 1500 méteren bronzérmes orosz Szofija Proszvirnova, illetve a francia Tifany Huot Marchand mögött harmadik lett, így összességében nyolcadikként zárt. A fináléban az esélyeknek megfelelően 500 és 1500 méteren után ezen a távon is megvédte címét a holland Suzanne Schulting. Mögötte honfitársa, Selma Poutsma szerezte meg az ezüst- és a német Anna Seidel a bronzérmet, utóbbi másodszor állhatott dobogóra, mivel 1500 méteren második lett. A negyeddöntőben búcsúzott Kónya Zsófia 15. helyen zárt.

A zárónap programja a 3000 méteres szuperdöntőkkel folytatódnak, majd a váltók éremcsatáival zárulnak.

Eredmények:

férfi 1000 m, Európa-bajnok:

Szemjon Jelisztratov (Oroszország) 1:24.885 perc

2. Krueger John-Henry 1:25.232

3. Itzhak de Laat (Hollandia) 1:25.280

4. Liu Shaoang 1:25.437

...11. Liu Shaolin Sándor

női 1000 m, Európa-bajnok:

Suzanne Schulting (Hollandia) 1:28.573 perc

2. Selma Poutsma (Hollandia) 1:28.873

3. Anna Seidel (Németország) 1:29.357

...8. Sziliczei-Német Rebeka

...15. Kónya Zsófia

MTI