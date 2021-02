A szurkolók nagyon felháborodtak, követelik a külügyminisztertől, hogy kegyeleti okokból adja vissza a mezt.

Szijjártó Péter hétfőn Székesfehérváron járt amiatt, mert bejelentették, hogy a Hydro Extrusion Hungary Kft. ottani gyára 2,8 milliárd forintból fejleszt, a két beruházáshoz a kormány 950 milliós támogatást biztosít. A cég a helyi hokicsapat névadó szponzora is, így teljesen természetes, hogy egy névvel ellátott mezt ajándékoztak a külügyminiszternek.

Csakhogy a vállalat gesztusa elég szerencsétlenre sikerült

- írja a 24.hu

Az esetben teljesen vétlen tárcavezetőnek átnyújtott, névvel ellátott mezen ugyanis egy szám is szerepel, méghozzá a 19-es.

Ifj. Ocskay Gábor játszott 19-esben, az egykori kiváló center tragikusan fiatalon, 33 évesen halt meg 2009 márciusában, azóta a klubnál és a válogatottban is visszavonultatták a mezszámot.

Róla nevezték el a Raktár utcai jégcsarnokot, mint ahogyan a csapat nevében is szerepel azóta a 19-es, most Hydro Fehérvár AV19 néven szerepelnek a fehérvári hokisok.

Szijjártó Facebook-oldalán még elérhető a kép, a fehérvári hokidrukkerek hangot is adtak nemtetszésüknek az ajándékmez miatt. A kommentekben követelik, hogy a miniszter adja vissza a mezt kegyeleti okokból, vagy legalább cseréltesse le a mezszámot. Az egyik hozzászóló arra is rávilágít, hogy "az a legmorbidabb, hogy a mez tetején ez áll: life is a game", vagyis "az élet egy játék".

Ocskay Gábort a magyar jégkorong történetének egyik legjobb játékosának tartották. A kilencszeres magyar bajnok már 18 évesen felnőtt világbajnokságon játszott, és haláláig egyetlen vébét sem hagyott ki. A korábban Alba Volánként ismert csapat klasszisa 2009 márciusában, csupán 33 évesen heveny szívelégtelenségben hunyt el, öt évvel azután, hogy szívizom-betegséget diagnosztizáltak nála.

Sikerlistáján gólkirályi címek és a bajnokság legjobb támadója díjak, valamint a legértékesebb játékosi címek szerepelnek. 2010 októberében a Magyar Jégkorong Szövetség felterjesztette a Nemzetközi Jégkorong Szövetség Hírességek Csarnokának tagságára. 2016 május 22-én a Nemzetközi Jégkorongszövetség beválasztotta a Hírességek Csarnokába.

Legendás mezszámát a klub és a magyar hokiválogatott is visszavonultatta, ami azt jelenti, hogy ezt a számot már nem viselheti egy játékos sem a mezén.

Forrás: 24.hu, szeretlekmagyarország.hu