Január végén utazott el a magyar kajak-kenu válogatott egy része Dél-Afrikába, hagyományosan Rodeplaat Damon szoktak felkészülni a világversenyekre. A kajaknégyes már kint van, az egyesben világbajnok Kopasz Bálint hamarosan csatlakozik a küldöttséghez. Kopasz kihívója, Varga Ádám is ott készül.

A versenyzők egészségéért aggódó, anonimitást kérő orvos levelet küldött a Telexnek, felfoghatatlannak nevezte, miért küldték ide a versenyzőket. Dél-Afrika fertőzött országnak számít, a koronavírusnak van egy az országgal azonosított mutánsa is. Vannak olyan jelek, hogy a mutánssal szemben nem védettebb ellene az, aki már átesett a fertőzésen. A versenyzők többsége egy oltást kapott, ami nem véd a koronavírustól, a másodikat csak akkor kapják meg, ha már itthon lesznek.

Az edzőtábor önkéntes, nem kötelező, szó sincs arról, hogy kimaradhat valaki a válogatottból, ha nem utazik el. Előre egyeztettünk mindenkivel, ki akar-e menni. Nem volt győzködés, ráerőltetni senkire sem akartuk. Nincs más nemzet a helyszínen, ezért is ajánlottuk. Tudjuk, hogy az első oltás nem ad védettséget, amikor hazajönnek megkapják a másodikat. Vannak a sportágnak keretorvosai, akik ismerik a helyszínt, ők tájékoztatták a versenyzőket. A kintlévők közül öten már átestek a fertőzésen. Nincs a világnak olyan pontja most, ahol nem jelent volna meg a vírus, valamennyi kockázatot vállalunk, ahogy az ellenfeleink is, akik éppen Törökországban készülnek. Élsportolókról beszélünk, akik már versenyezni akarnak májusban, nem utolsósorban jól szerepelni az augusztusi az olimpián

– mondta a Telexnek az elnök, Schmidt Gábor.

A 24.hu is megkereste az MKKSZ elnökét. A lapnak elmondta: "bárhova mennénk a világon, valamilyen kockázat mindenhol lenne. Ugyanakkor lesz egy olimpia júliusban. Ez olyan objektív kényszerítő ok, amely miatt a teljes nemzetközi kajak-kenu sport éppen edzőtáborozik valahol a nagyvilágban".

– fogalmazott az elnök.

Hozzátette:

A kajakosok amúgy a pandémia megjelenése, azaz tavaly március óta nem először utaztak edzőtáborba. Ezért az MKKSZ a magyar sportban egyedülálló módon szigorú protokollt dolgozott ki és alkalmaz immár lassan egy éve.

Sportolóink minden egyes edzőtábor előtt kötelezően PCR-teszten esnek át és haza is csak negatív teszttel utazhatnak. Ennek köszönhetően egyik versenyzőnk sem fertőződött még meg külföldön. Nem csak a felnőttekre, a korosztályos versenyzőkre is igaz ez a protokoll. Így készültünk most is, és eközben érkezett a MOB oltási lehetősége