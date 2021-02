Görbicz Anita visszavonul

A következő idénytől a Győri Audi ETO KC sportigazgatója lesz Görbicz Anita, a klub világklasszis kézilabdázója, aki a szezon végén befejezi játékospályafutását.



Fotó: MTI/Krizsán Csaba

- idézte a győriek honlapja a 37 éves klasszist. Hozzátette, az, hogy a Bartha Csaba elnök vezette klub számít rá a pályán kívül, egybecsengett az elképzeléseivel.

A sztárjátékos megjegyezte, a mostani szezonban már belekóstolhatott egy picit új szerepkörébe, hiszen játékosként és edzőként is számolnak vele. Görbicz július 1-én kezdi meg munkáját sportigazgatóként.

"Ez egy új feladat lesz számomra, de nem ijedek meg a kihívásoktól, és nagyon örülök, hogy továbbra is a Győri Audi ETO KC csapatáért dolgozhatok, még akkor is, ha ez már nem elsősorban a gólszerzésben teljesedik ki. Természetesen most még az idei szezon feladataira koncentrálok, hiszen minden fronton győzni szeretnénk a lányokkal"