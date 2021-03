Nagyszerűen kezdték a magyar sportlövők az Újdelhiben zajló világkupaversenyt: a szombati napon Péni István ezüst-, Dénes Eszter pedig bronzérmet nyert légpuskában.

A viadal honlapja szerint az indiai versenyen a szokásoktól eltérően az alapversenyeket a finálék előtti napon rendezik. A 10 méteres puskásoknál pénteken öt magyar volt érdekelt.

A férfiaknál az Európa-bajnoki címvédő, már olimpiai kvótás Péni 629,6 körrel az ötödik lett az alapversenyben és biztosan jutott a döntőbe. A szintén tokiói induló Sidi Péter 625,9 körrel a 15., míg Pekler Zalán 621,3 körös eredménnyel a 30. pozícióban zárt.

A szombati fináléban Péni az első tíz lövés után vezetett, majd az amerikai Lucas Kozeniesky a 12. sorozatban utolérte, a folytatásban pedig megelőzte őt. A két puskás végig egymással csatázott a győzelemért, riválisaik sorra estek ki mögülük, a végén pedig mindössze egyetlen tized döntött (249,9-249,8) az amerikai javára.

"Nagyon örülök az ezüstéremnek, persze szerettem volna aranyat nyerni" – nyilatkozott a magyar szövetségnek. – A végén majdnem utolértem amerikai ellenfelemet, egyetlen tizedre voltam tőle. Sajnálom, hogy nem sikerült."

Péni emlékeztetett rá, hogy egy éve nem volt ilyen jelentős nemzetközi verseny, és hozzátette: "az élet azt bizonyította, az ilyen versenyszituációt nem lehet otthon gyakorolni".

"Fontos, hogy itt vagyunk, és úgy gondolom, hogy az olimpián is előnyben lesznek a többiekkel szemben azok az országok, amelyek eljöttek Indiába versenyezni. Itt most azt is tanulni kellett, hogy milyen az, amikor az egyik napon csak az alapversenyre kerül sor, és a következőn lőjük a döntőt. Tokióig már csak a májusi eszéki Európa-bajnokság lesz, ahol felmérhetjük, hogy hol tartunk."

A nőknél az alapversenyben a tavalyi kontinensviadalon hatodik Dénes Eszter remekelt, 629,8 körös teljesítménnyel a legjobb volt a mezőnyben. Az Egyesült Államokban tanuló Horváth Lea 625,1 körrel a 21. helyen végzett.

Dénes, az UTE 19 éves tehetsége a döntőben is jól lőtt, végül harmadik lett úgy, hogy a 22. sorozat után szétlövésben maradt alul a végül ezüstérmes amerikai Alison Marie Weisszel szemben, aki hozzá hasonlóan 230,2 körnél járt 22 lövés után. A versenyt a szintén amerikai Mary Carolynn Tucker nyerte meg 251,5 körös eredménnyel.

"Világkupán most szerepeltem először döntőben, ráadásul bronzérmes lettem. Remélem, hogy ez valaminek a kezdete – idézte őt a szövetség. – Azért van bennem pici csalódottság is a vége miatt, hogy a szétlövésben a harmadik helyre szorultam. Ugyanakkor az amerikai Weisz megérdemelte az ezüstöt, hiszen 10,9-et lőtt a legfontosabb pillanatban. Ebben a döntőben maradt még, Tucker nem legyőzhetetlen."

Hozzátette: az Eb-n tavaly hatodik volt, most a vk-n harmadik, azaz a finálékban is egyre jobban megy neki.

"Ez a verseny csak növelte az önbizalmamat, és most már nagyon várom az eszéki olimpiai kvalifikációs kontinensviadalt, hiszen még nincs meg az ötkarikás kvótám."

Újdelhiben hat puskás képviseli a magyar színeket.

