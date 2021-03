Koronavírus-fertőzésben elhunyt a Magyar Futball Akadémia edzője

54 éves korában elhunyt Isa Gábor, a Magyar Futball Akadémia edzője – közölte a Budapest Honvéd honlapja.

Isa Gábor Kispesten kezdett el futballozni, a Honvéd után pedig az Építők és BKV Előre csapataiban játszott. Utóbbi együtteseknél indult az edzői karrierje, majd 2004 és 2008 között a Honvéd utánpótláscsapatainál dolgozott. 2008 és 2013 között a Vasas Kubala Akadémia utánpótlásedzője volt, aztán visszatért Kispestre, s a mostani volt a nyolcadik szezonja az U15-ös csapat szakmai vezetőjeként. Az UEFA A-licences végzettséggel rendelkező Isa Gábor négy bajnoki címet szerzett a piros-feketékkel, a 2014–2015-ös idényben veretlenül lett első, és a Nike Kupa döntőjébe is bekerült a többek között Szendrei Norberttel, Schön Szabolccsal és Szerető Krisztoferrel felálló Honvéddal. A bajnoki aranyérmek megszerzése mellett több nemzetközi tornán is sikereket ért el a kispesti korosztályos csapatokkal, és volt az év edzője is.

Az MFA edzőjét két és fél hete vitték kórházba koronavírus-fertőzéssel, ahol négy nappal később lélegeztetőgépre került, s bár a múlt héten úgy tűnt, javulhat az állapota, élete legnagyobb meccsét elveszítette, és az orvosok küzdelme ellenére hétfőn örök nyugalomra lelt.

Isa Gábort a Budapest Honvéd saját halottjának tekinti.

