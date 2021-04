Kocsis Máté véleményterror miatt tiltakozott a Facebookon és reméli, hogy most Gulácsi kiáll a kirúgott Petry mellett is

A fideszes frakcióvezető elfeledkezett említést tenni Hrutka János eltávolításáról.

- írta szerda délelőtt Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője szerdán délelőtt a Facebookon.

Majd így folytatta:

A Hertha kiváló kapusedzője pusztán azért vesztette el az állását, mert elmondta a véleményét egy interjúban. A véleményét! Mellesleg igaza volt: Európa felszámolta magát az eszetlen migrációval!

Kirúgásával azt is elintézték a véleményterroristák, hogy várhatóan nehezen tud majd új munkát találni, mert a vasököl arra is lesújt, aki esetleg adna neki. Nagyon remélem, hogy Gulácsi Péter kiáll majd mellette is...