"Szeretnék még itt dolgozni" – A homofóbiával megvádolt Petry Zsolt tisztára akarja mosni a nevét Németországban

A Blikk cikke szerint szerint a bő egy hete német csapatától, a Herthától elbocsátott kapusedző Petry Zsolt tisztára akarja mosni a nevét Németországban. Az ügy abból indult, hogy Petry nyilatkozott a Magyar Nemzetnek Gulácsi Péter focista szivárványcsaládokért tett kiállása kapcsán, és az interjúban olyan kijelentéseket tett, amelyet klubja nem nézett jó szemmel és rövid úton megváltak tőle.

Petry szerint a Magyar Nemzet meghamisította a szavait, a lap erre reagálva közzétette, hogy tényleg meghúzta az interjút, de szerintük nem emelt kifogást ez ellen a kapusedző. Az edző a Frankfurter Allgemeine Zeitungnak is arról beszélt, hogy meghamisították a szavait, és ennek alapján vont le téves következtetéseket a német média. Azt is elmesélte a német lapnak, hogy az esetet követően Gulácsi írt neki, hogy nagyon sajnálja a történteket és nagyra értékelte mindig is az őszinteségéért és jelleméért.

A Magyar Nemzetbe eredeti cikkébe ez került bele (feketével kiemelve az a rész, amit a lap kiszerkesztett):



"Teljes mértékben. Nem is értem, hogy Európa hogyan képes morálisan ilyen mélyre süllyedni, mint ahol most van. A bevándorlás-politika nálam az erkölcsi leépülés megnyilvánulása. Én nem Péter véleményével szemben állok, még azt is elképzelhetőnek tartom, hogy egy kisgyerek jól érzi magát egy homoszexuális családban. Csak azt kérem, hogy ne ez legyen az irányadó. Olyan nemzeti értékek mentén folytassuk az életünket Európában, amelyeket hosszú évek alatt megtanultunk. Európa keresztény földrész, én nem szívesen nézem végig azt az erkölcsi leépülést, ami végigsöpör a kontinensen. A liberálisok felnagyítják az ellenvéleményeket: ha te nem tartod jónak a migrációt, mert rettentő sok bűnöző lepte el Európát, akkor máris rád sütik, hogy rasszista vagy. Ez nem engedhető meg, a másik ember véleményét ritkábban tolerálják, főleg akkor, ha az illető konzervatív álláspontot képvisel."

Petry megköszönte a Blikken keresztül a hazai támogatásokat, majd arról beszélt, hogy egy médiaügyvéd segítségével azt a taktikát fogják követni, amely szerint most egy kicsit visszavonul és hagyja leülepedni az ügyet.

A Magyar Nemzet közben közleményben reagált arra, hogy Petry szerint a lap változtatott a nyilatkozatán. A Magyar Nemzet közölte azt is, hogy hangfelvétele van a teljes beszélgetésről. Ez végképp tisztázná, mi is Petry Zsolt véleménye a témában. Ennek szövegét azonban Petry Zsolt érdekében nem kívánják nyilvánosságra hozni – írta a lap.

