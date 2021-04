Magyarország újranyitása egyik első nagy közösségi eseményének nevezte a koronavírus-járványban a Tour de Hongrie-t Kaposvár polgármestere a somogyi megyeszékhelyen csütörtökön.

Fotó: Pixabay.com

Szita Károly az EOLO-KOMETA Cycling Teamet bemutató sajtótájékoztatón hangsúlyozta: a május 12-én rajtoló magyar országúti kerékpáros körverseny "mára felírta magát" a sportvilág térképére, ezért is nagy megtiszteltetés, hogy az első szakaszának a befutója Kaposváron lesz.

Eisenkrammer Károly, a Tour de Hongrie főszervezője a mezőnyről azt mondta, 8 World Team és 9 Pro Team is indul. Neki és kollégáinak két-három évvel ezelőtt még "borsózott a háta" a gondolattól, hogy máshol ilyen neves csapatokat, versenyzőket láthat a közönség, és ez most Magyarországon is lehetővé vált – tette hozzá.

Forrás: MTI

Címlapkép: Pixabay