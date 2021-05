Mészáros Lőrinctől kapott puszi is járt a történelmi ezüstérem mellé – így ünnepeltek Felcsúton a kiütéses győzelem után – videó

Ahogy azt tegnap mi is megírtuk a Puskás Akadémia 5-0-ra legyőzte a kieső vendég Budafoki MTE-t vasárnap a labdarúgó OTP Bank Liga 33., utolsó fordulójában, ezzel története során első alkalommal megszerezte az ezüstérmet.

A felcsúti csapat a lefújás után ezüstszínú pólót húzva ünnepelt, amin a „Kis hely, nagy játék” felirat volt olvasható. A Puskás Akadémia stábja és játékosai Berzi Sándortól, az MLSZ alelnökétől, valamint Mészáros Lőrinctől, a klub elnökétől vehették át az ezüstérmeket.

A szerencséseknek a kézfogás mellé két puszi is járt Mészárostól

- írta meg a 24.hu.

Az ünneplés képeit ebben a videóban lehet megnézni 2:07:00-tól.

A Budafok elleni 5-0 után megszólalt a felcsútiak egyébként remek munkát végző edzője, Hornyák Zsolt is. A Nemzeti Sport által idézett nyilatkozat szerint

Hozzátette:

Nem mindig rózsával van teleszórva az út, ezt megtapasztaltam ebben az idényben is. Viszont az utolsó meccsünk példás volt, már az első 25 percben nyomatékosítottuk, hogy miénk lesz az ezüstérem. Ez egyrészt a tavalyi bronzérem után óriási siker, másrészt óriási kérdőjel: két igen erős csapat között végeztünk, megelőztük az erős Mol Fehérvárt, ami nagy szó számomra, miközben azt a célunkat is szem előtt tartottuk, hogy minél több akadémistát beépítsünk a csapatba. Ez elég jól működött, a Puskás Akadémia korábban sohasem játszott ennyi saját nevelésű játékossal. Ezzel viszont nagyon magasra tettük a lécet. Óriási köszönetet szeretnék mondani a csapatnak. Tudom, hogy nagyon sok hibánk van, sőt én magam is hibákkal dolgozom, de ebből szeretnék tanulni, jobb lenni, erősebb lenni a jövőben