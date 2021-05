Ki lehet a következő idényben az FTC edzője?

A Honvéd elleni mérkőzés utáni nyilatkozatában Rebrov odaszúrt kicsit a klubnak, hogy még semmit nem tud a jövőjéről, ez elég is volt arra, hogy komoly találgatások kezdődjenek arról, hogy ki lesz a Fradi edzője a következő idényben. Azóta több nagy név is szóba került a poszt betöltésére, ennek jártunk utána.

Rebrov hiába nyerte meg 3 év alatt a harmadik bajnoki címét is a csapattal és vezette az FTC-t a Bajnokok Ligája csoportkörébe, egyáltalán nem biztos, hogy vele képzeli el a klub a jövőjét. Egy online sportfogadás oldal adatai alapján több olyan szakember neve is szóba került, aki korábban már topligában szereplő csapatot is irányított.

Az egyik ilyen edző Peter Stöger, aki a 2017/18-as szezonban a Borussia Dortmundot irányíthatta 24 meccsen keresztül, miután Thomas Tuchel távozott a csapattól. Az osztrák szakember jelenleg az Austria Wien edzője, az eddigi leghosszabb időszakát pedig Kölnben töltötte el, ahol 168 meccsen ült a csapat kispadján. Stöger egyébként nagyszerű eredményeket ért el a kölni csapattal: miután a 2013/14-es szezonban megnyerték a Bundesliga 2-őt 3 évig az elsősosztályban irányította a gárdát, az utolsó évében ráadásul az 5. helyen végzett a csapattal, így nem véletlen hogy felfigyelt rá a Dortmund. Főleg hogy az előtte lévő két évben is jó eredményeket ért el (9. és 12. hely), főleg annak a tudatában, hogy a távozása után egyből ki is esett a Köln az elsőosztályból és jelenleg is a bentmaradásért küzdenek.

A másik jelölt Rebrov posztjára, a legendás pályafutást maga mögött tudó Roberto Donadoni. Az olasz edző egy igazi Milan legenda, aki többször is bajnokságot nyert a klubbal és 63-szor az olasz válogatottban is pályára lépett. Donadoni egy kis kínai kitérő után térhetne vissza az európai futballba és az biztos, hogy egy óriási kihívás várná a Ferencvárosnál, hiszen a kínai kiruccanás előtt kizárólag olasz klubokat irányított, nem is keveset. Az olasz szakember 2002 óta 6 csapatot is irányított a Serie A-ban, ezek között volt a Livorno, a Genoa, a Napoli, a Cagliari, a Parma és a Bologna, 2006 és 2008 között pedig az olasz válogatott szövetségi kapitányának nevezték ki. Donadoni az eddigi leghosszabb időszakát a Parma kispadján töltötte, 141 mérkőzésen irányította a csapatot a legjobb eredménye pedig egy 6. hely volt, ami egy igen jó teljesítménynek számít az olasz elsőosztályban.

Ezen a két edzőn kívül is bőven merültek még fel nevek, akik elfoglalhatják a következő szezonban az FTC kispadját. Felmerült a mindössze 37 éves Murad Musaev, aki fiatal kora ellenére is már képes volt bravúrra és a 2020/21-es szezonban a BL-csoportkörébe vezette a Krasznodar együttesét. Egy másik olasz edzővel, Eusebio Di Francescóval is tárgyal a Ferencváros. Di Francesco edzői pályafutása nagyszerűen indult, a Sassuolo csapatával is egy modern és jó focit játszó csapatot alakított ki, nem véletlen, hogy el is vitte az AS Roma, akike Bajnokok Ligája elődöntőig kormányzott. Azóta viszont egyre lejjebb süllyedt, először a Sampdoriától rúgták ki idény közben, majd a Cagliari csapától is idő előtt eltávolították, úgyhogy még az is előfordulhat, hogy az FTC-vel tenné vissza magát a térképre.