Horror bukás a Giro d'Italia első perceiben

Alig startolt el a Giro vasárnapi szakasza, máris le kellett állítani egy nagyon komoly tömegbaleset miatt. Az incidens oka a szűk út és az erős szél kettőse lehetett. Többen súlyosan megsérültek, voltak, akiknek fel is kellett adniuk a versenyt.

Fotó: Luca Bettini / AFP

Az összetett hatodik helyén álló, dobogóra is esélyes Emmanuel Buchmann is kiszállt a versenyből, ahogy Ruben Guerreiro (EF Education-Nippo) is. A portugál hegyimenő még visszaült a nyeregbe, de feltehetően nagy ütést kapott, bizonytalanul mozgott, pár kilométer után feladta. A közvetítésben Dina Márton is feltűnt, neki a kézfejét kezelték a mentősök, de csak könnyen sérülhetett meg – írja a Telex.hu.

Az újra ellőtt rajt után gyorsan kialakult egy 19 fős szökevénycsoport, ami nagy előnyt épített fel, ötven kilométer megtétele után már 10 perccel vezetett. A főmezőny láthatólag már a hétfői királyetapra spórolta az erejét. Vasárnap csak kisebb emelkedőket kellett teljesíteni, ezek jó részét Szlovéniában, mert a Giro ezen a napon oda is többször átnézett a körpályás részt is tartalmazó szakaszon.

Eredmények:

15. szakasz, Grado-Gorizia 147 km

1. Victor Campenaerts (belga, Qhubeka-Assos) 3:25:25

2. Oscar Riesbeek (holland, Alpecin-Fenix) azonos idő

3. Nikias Arndt (német, DSM) +7 másodperc

…47. Valter Attila (Groupama-FDJ) +17:21

…116. Dina Márton (EOLO-Kometa) azonos idő

Összetett:

1. Egan Bernal (kolumbiai, Ineos-Grenadiers) 62:13:33

2. Simon Yates (brit, BikeExchange) +1:33 mp

3. Damiano Caruso (olasz, UAE) +1:51

…11. Valter Attila (Groupama-FDJ) +7:49

…112. Dina Márton (EOLO-Kometa) +2:03:23

Forrás: Telex.hu