Kiújult Kapás Boglárka betegsége, veszélyben az olimpiai indulása?

Ugyan az aranyérmet is megszerezhette volna, világklasszis úszónőnk, Kapás Boglárka inkább visszavett az EB döntőn.

Mint kiderült, a győzelmi esélye ellenére azért nem adott ki magából mindent, mert előtte újra jelentkezett a tavaly diagnosztizált autoimmun pajzsmirigybetegsége – írja a Ripost.hu.

Forrás: ATTILA KISBENEDEK / AFP

A 2020-as magyar bajnokságon a rosszulléte miatt vissza kellett lépnie a 200 pillangó döntőjétől – most pedig ettől tartva inkább visszavett 400 gyorson.

„Az előfutam után az is megfordult a fejemben, hogy visszalépek a négyszáz gyors döntőjétől, mert megint rosszul éreztem magam. Valójában a 4x200-as gyorsváltó csütörtöki fináléja után jelentkezett először a gyengeség és a szédülés, onnantól gyakran eszembe jutott: most mi lesz? Emiatt féltem is kihajtani magam a négyszáz gyors döntőjében, tartottam tőle, hogy ha kiadom magamból a maximumot, rosszul leszek”