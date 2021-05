A magyar e-sport szintet lépett – Az NGES felvételt nyert a Globális Esport Szövetségbe

A Nemzeti Gaming és Esport Sportági Szövetségnek (NGES) köszönhetően a magyar e-sport nemzetközi vizekre evezhet.

Az e-sportok a jövő nagy üzeltét is jelentik, így különösen fontos, hogy a Globális Esport Szövetség (Global Esports Federation, GEF) teljes jogú tagjává választotta a Nemzeti Gaming és Esport Sportági Szövetséget (NGES). Mindez nemcsak az NGES, hanem a magyar e-sport életében is egy óriási mérföldkő, ami még tovább segítheti Magyarországot abban, hogy nemzetközi szintre emelkedhessen.

Az elmúlt évek kitartó és kemény munkája meghozta gyümölcsét az NGES számára, hiszen ennek köszönhetően a világ egyik legnagyobb e-sport szövetsége, a Global Esports Federation is tagjává választotta. A Nemzeti Gaming és Esport Sportági Szövetség az egyetlen rendes értelemben vett e-sport szövetség Magyarországon, amelyet a Sporttörvény is elismer. A Szövetség nevéhez fűződik több rendkívül sikeres verseny és versenysorozat, így például a Magyar Esport Bajnokság, a Magyar Esport Kupa és a Stay & Play Gamer Cup. https://www.youtube.com/watch?v=1tlwbx1uLEc&ab_channel=NGES Ezenfelül az NGES együttműködő partnerként jelen volt a Digital Warriors, a Tassi Sim Racing Challenge, a CEE Champions és a Lupa Beach Ball szervezésében is – csak hogy néhány példát említsünk a közelmúltból. A Global Esports Federation világszerte több mint 90 tagszervezettel, emellett több mint 115 partnerséget kötött olyan globális márkákkal, mint a Riot Games, az Activision Blizzard, a Tencent, a Konami, a Sega, a Capcom és a Supercell. Továbbá a GEF a szervezője a Global Esports Games-nek, amit idén decemberben Szingapúrban, jövőre Isztambulban, 2023-ban pedig Rijárdban rendeznek meg.

Az NGES évek óta arra törekszik, hogy a magyar esport a lehető legmagasabb szintre léphessen, amelyre most már úgy lesz lehetősége, hogy egy kiemelkedő színvonalú nemzetközi e-sport szövetség, a GEF támogatását élvezi. Az NGES célja, hogy a magyar játékosok és csapatok a lehető legtöbbet profitálhassanak ebből, ezért a nemzetközi színvonalú események szervezése mellett olyan kvalifikációs versenyeket is szeretnének, amelyek révén a magyar tehetségek könnyebben kiléphetnek a nemzetközi porondra. A GEF-be való felvételük sokat lendített ezen céljuk elérésében, mindez pedig rendkívül jó hatással lesz a magyar e-sport közösségre nézve is, hiszen így hazánk minden tekintetben könnyebben felzárkózhat a nemzetközi szintre.