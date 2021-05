Sportlövőbajnokság: Peklert kizárták, így egyetlen magyar versenyző sem jutott a fináléba

Pekler Zalánt kizárták, így nem jutott egyetlen magyar versenyző sem fináléba a férfi puskások 50 méteres összetett számában az eszéki sportlövő Európa-bajnokságon.



Fotó: MTI/EPA/OIS/IOC/Jonathon Nackstrand

A magyar szövetség szombati tájékoztatása szerint Pekler Zalán 1181 kört lőtt, a térdelő sorozata fantasztikusan sikerült (398 kör), de jól mentek a fekvő (396) és az álló testhelyzetben leadott lövései is (387). Eredményével döntős lehetett volna. A viadal előtti napon a felszerelésével még minden rendben volt. A verseny utáni ellenőrzéskor, az úgynevezett visszamérés során viszont a kabátja merevsége nem a megfelelő értéket mutatta, így kizárták.

Mivel viszonylag új kabátról van szó, ezért pénteken kétszer is ellenőriztettem és minden rendben volt vele. A térdelő parádésan sikerült, a fekvő is jó lett, és az álló testhelyzetben leadott lövésekkel is elégedett vagyok. Végre kijött a lépés, lőhettem volna a döntőben. Szörnyű, hogy így kell véget érnie a versenynek