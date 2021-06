A kormányfő morózus és rosszkedvű. Erről ma reggel a Kossuth Rádióban beszélt a szokásos interjújának a végén. Szoboszlai Dominik ugyanis nem lesz tagja a 26 fős magyar keretnek az Európa-bajnokságon.

A saját magát futballokosnak tartó miniszterelnök az Európa-bajnokságok kapcsán azt mondta, hiába vagyunk társrendezők, most morózus és rosszkedvű.

Székesfehérvár, 2009. június 14. Orbán Viktor a Puskás-Suzuki Kupa nemzetközi ifjúsági labdarúgó torna zárónapján a székesfehérvári Sóstói Stadion edzőpályáján. MTI Fotó: Beliczay László

Éppen nem vagyok nagyon boldog. Végre fölemelkedett egy magyar csillag a világ labdarúgásának égboltjára, arra készültem már hosszú hónapok óta, hogy éles meccsen is láthatjuk őt, és most kiderült, hogy vissza kellett utaznia Németországban vagy nem is tudom hova