Revizionista verssel köszöntötték a válogatottat a magyar szurkolók, győzelem lett belőle

Az egy hét múlva kezdődő, részben budapesti rendezésű Európa-bajnokságra készülő magyar labdarúgó-válogatott 1-0-ra legyőzte a vendég ciprusi csapatot a Szusza Ferenc Stadionban rendezett pénteki felkészülési mérkőzésen.



Fotó: Semleges Térfél

"Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, hiszek egy isteni örök igazságban, hiszek Magyarország feltámadásában"

- a válogatott találkozóra bő másfél év után visszatérő szurkolók ezzel a felirattal köszöntötték a nemzeti együttest, amelyben először – és rögtön kezdőként – kapott lehetőséget az OTP Bank Liga gólkirálya, Hahn János. A paksi csatár számára dupla ünnepet jelentett a fellépése, ugyanis egyenesen a kórházból érkezett, mert megszületett első gyermeke. A mérkőzés előtt egyperces gyászszünettel emlékeztek meg a május 20-án elhunyt Puhl Sándorról, aki az 1994-es világbajnokság döntőjének a játékvezetője volt.

Nem kezdett megilletődötten a tartalékos és esélytelenebb, a világranglistán hatvan hellyel a magyarok mögött álló szigetországi együttes, amely letámadásaival helyenként meg is zavarta a hazai csapatot. A felforgatott összeállításban pályára lépő magyaroknak a mezőnyben is egyenrangú ellenfele volt Ciprus, így a 25. percig kellett várni az első hazai lövésre, de Sigér próbálkozása messze elkerülte a kaput. Rögtön ezután Holender már helyzetben lőhetett, de rosszul találta el a labdát. Marco Rossi gárdája a szünetig hátralévő időben többet birtokolta a labdát, de továbbra is kifejezetten visszafogott teljesítményt nyújtott, ennek ellenére egy bal oldali akció végén Schäfer első válogatottbeli góljával vezetést szerzett.

A második félidő csendesen csordogált, amikor tíz perc elteltével a kapuban Gulácsit váltó Dibusznak váratlanul kétszer is védenie kellett Pittasz jó lövései után. A 60. percet követően az olasz szakember hármas cserével próbálta frissíteni a csapatát, amely ettől lendületesebb és veszélyesebb is lett, ez néhány ígéretes akcióban nyilvánult meg. A hajrában is többet birtokolta a labdát a magyar együttes, de még 11-esből sem sikerült növelnie az előnyét, ugyanis Nikolics büntetőjét hárította a ciprusi kapus. A magyarok minimális különbségű sikere viszont nem forgott veszélyben a szerény képességű riválissal szemben.

A magyar csapat kedden Írországgal játszik felkészülési mérkőzést ugyancsak Újpesten, majd az Eb csoportkörében június 15-én a címvédő portugálokat, négy nappal később a világbajnok franciákat fogadja a Puskás Arénában, június 23-án pedig a németek vendége lesz Münchenben.

Barátságos mérkőzés:

Magyarország-Ciprus 1-0 (1-0)

Szusza Ferenc Stadion, 7500 néző, v.: Matej Jug (szlovén)

gólszerző: Schäfer (36.)

sárga lap: Sigér (65.), illetve Pszaltisz (58.), Szoteriu (77.)

Magyarország:

Gulácsi (Dibusz, a szünetben) – Botka, Lang (Orbán 61.), Szalai A. – Lovrencsics (Bolla, 61.), Sigér (Nagy Á., 79.), Schäfer, Kleinheisler (Nego, a szünetben), Varga K. – Hahn (Nikolics, 61.), Holender

Ciprus:

Michael – Karo (Andreu, 78.), Szoteriu, Ioannu – Avraam, Kasztanosz (Kiriaku, 63.), Artimatasz (Gogic, 71.), Pszaltisz (Panayotu, 71.) – Pittasz, Hrisztofi (Ilia, 63.), Papulisz (Loizu, 71.)

I. félidő:

36. perc: Varga Kevin bal oldali beadása után Holender még nem találta el a labdát, de a második hullámban érkező Schäfer 12 méterről a keresztléc alá bombázott (1-0).

Forrás: MTI

Fotó: MTI/Kovács Tamás