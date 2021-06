Ronaldonak nem tetszett az italkínálat a budapesti sajtótájékoztatón, videón, amit emiatt tett fintorogva

Christiano Ronaldo nem csak fantasztikus lövéseiről híres, hanem az egészséges életmódot is büszkén propagálja. A budapesti sajtótájékoztatón ezt ismét be is bizonyította.

Fotó: HANDOUT / UEFA / AFP

A focista, amikor meglátta az elé bekészített két üveg Coca Colát, egy fintor kíséretében arrébb tolta az üdítőket, majd így szólt:

Az eseményen, amelyen a magyar csapat szenvedélyét emelték ki, Fernando Santos szövetségi kapitány is részt vett. A magyar válogatott kedd este hat órakor kezdi meg az Európa-bajnoki szereplését a címvédő portugálok ellen a Puskás Arénában – írja a 24.hu.

Cristiano Ronaldo was angry because they put Coca Cola in front of him at the Portugal press conference, instead of water!

He moved them and said "Drink water" pic.twitter.com/U1aJg9PcXq