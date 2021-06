"A magyar válogatottnak a saját kezében a sorsa a németek ellen"

A magyar labdarúgó-válogatott szerdán abban a tudatban léphet pályára Németország vendégeként a részben budapesti rendezésű Európa-bajnokságon, hogy ha meglepetést okozva legyőzi esélyesebb riválisát, akkor biztosan nyolcaddöntőbe jut.

A magyarok sikerük esetén – éppen a németeket megelőzve – legalább a harmadik helyen zárnának az F csoportban, a négy pontjuk pedig mindenképpen elég lenne a továbbjutáshoz, mivel a három befejeződött csoportból kettőben hárompontos a harmadik. Papíron ugyanakkor a második hely is elérhető, ehhez a magyar győzelmen túl a címvédő portugálok vereségére lenne szükség a Puskás Arénában, a világbajnok franciákkal szemben.

A németek számára sem tét nélküli az összecsapás: a döntetlen mindenképpen nyolcaddöntős szereplést érne számukra, győzelemmel csoportelsők is lehetnek, viszont vereséggel kiszolgáltatottá válna a helyzetük, mert ha közben a portugálok pontot szereznének a franciák ellen, akkor Joachim Löw együttese csoportutolsóként kiesne.

"A portugálok elleni győzelem megérdemelt volt, amivel megérkeztünk a tornára, de a magyarok elleni mérkőzés nehezebb lehet, mert nem nyílnak ki annyira"

- fogalmazott a németek Eb után távozó szakvezetője, aki nem aggódik, hogy csapata vereséggel rajtolt, mert szerinte ritkán ér a csúcsra olyan gárda, amelyik a csoportkörben villog. "A magyar csapat ellen ott kell folytatnunk, ahol a portugálok ellen abbahagytuk" – tette hozzá.

Magyar szempontból az egyik legfőbb kérdés, hogy mennyit vett ki a nemzeti együttes tagjaiból az előző két mérkőzés, amelyen rengeteget futva fizikálisan nemhogy felvették a versenyt a jobb képességű ellenfelekkel szemben, még felül is múlták őket ezen a téren. Marco Rossi szövetségi kapitány ráadásul egy kivételtől eltekintve – Nego Loic váltotta Lovrencsics Gergőt – ugyanazt a kezdőcsapatot küldte pályára a portugálok és a franciák ellen is, és valószínűsíthetően ezúttal sem lesz sok változtatás. A jó eredmény elérésére akkor lehet esélye a magyaroknak, ha fizikálisan a harmadik meccset is végig bírják a játékosok. Kiváltképpen igaz ez annak fényében, hogy a németeknek két szélvészgyors szélsője van Joshua Kimmich és Robin Gosens személyében.

Emellett legalább ugyanennyire fontos, hogy a védelem szervezettsége hasonlóan jó legyen, mint az előző két meccsen, illetve a támadások esetében a kontráknál szükség lesz a gyors és pontos passzokra, valamint Sallai Roland kreativitására. Ami viszont nehézséget okozhat, hogy ezúttal nem űzi-hajtja majd 50 ezer magyar drukker a válogatottat, mint a Puskás Arénában. Ezúttal idegenben kell helytállnia úgy, hogy a Münchenben engedélyezett 14 ezer néző többsége német lesz.

Mindkét együttesnél egy-egy támadó sérülése boríthatja fel az edzők elképzelését: a németeknél Thomas Müller szereplése térdproblémák miatt kérdéses, míg a magyaroknál a csapatkapitány Szalai Ádám agyrázkódás után lábadozik. Utóbbinál ugyanakkor minden vizsgálat negatív eredményt hozott, így vélhetően bevethető lesz.

A találkozó szerdán 21 órakor kezdődik a müncheni Allianz Arénában, a játékvezető az az orosz Szergej Karaszjov lesz, aki az előző Eb-n az 1-1-gyel zárult magyar-izlandi meccsen fújta a sípot.

