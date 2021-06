"Csak az hozzon magával zászlót, aki meg is tudja védeni!" – szinte Müller Cecíliát idéző magaslatokban a magyar ultrák

Carpathian Brigade közösségi oldalán olvasható az a figyelem felhívás, amelyből mi is idéztünk.





Ahogy arról már korábban is írtunk, felhívták a figyelmet a "nem kompatibilis tetoválások" eltakarására is.

Sokan szerették volna, hogy a csapat és tábora is eredménytelenül, leszegett fővel induljon Münchenbe, viszont közösségünk ismét bizonyított és erőt sugározva talált egymásra, majd’ másfél év szurkolók nélküli harc után.

- olvasható bejegyzésükben.

Minek okán Münchenben több szervezett szurkolótábor található, illetve a német média előszeretettel hergelte fel a különböző helyi erőket országszerte, arra kérnénk mindenkit, ne felejtse el, hogy “idegenbe” utazunk. Ne mászkáljatok kis csoportokban és zászlóitok biztonságára is különös hangsúlyt fektessetek! Csak az hozzon magával drapit/zászlót, aki meg is tudja védeni!

- hívják fel a figyelmet.

Több németországi antifasiszta szervezet is felhívta a figyelmet arra, hogy nyíltan szélsőséges magyar szurkolók érkeznek ma Münchenbe, így, mint látható a Carpathian Brigade is arra készül, hogy érhetik őket atrocitások, vélhetően ezért is hívják fel a figyelmet arra is, hogy ne mászkáljanak kis csoportokban.

