Marco Rossi szerint végre igazi potenciál van a magyar válogatottban

Tegnap este óta vegyes érzelmekkel teli hullámvasúton ülnek nem csak a futball kedvelők, de a magyar focira laikusként tekintők is. MarcoRossi a mai sajtótájékoztatón többször is kiemelte, mennyire elégedett a válogatottal.

Azzal kezdte az Európa-bajnokság értékelését, hogy szerinte a válogatott az utóbbi időben több területen is sokat javult: a magasabban taksált csapatok ellen is bátran mernek játszani, az erőnlét terén is felveszik velük a versenyt. Rossi szerint a legfőbb különbség a magyar csapat és a világ legjobbjai között, az a technikai képzettség – írja a Telex.hu.

Fotó: AFP.com

Hozzátette, reméli, a jövőben lesz lehetősége behívni olyan játékosokat a keretbe, akik segíthetnek lefaragni ezt a hátrányt, ezzel főként Szoboszlai Dominikra és Kalmár Zsoltra utalt, akik sérülés miatt nem állhattak most a rendelkezésére. De mindenekelőtt büszke a csapat tagjaira, akik örömet szereztek az egész országnak.

„Sajnos a számunkra ez az Eb rövid ideig tartott, de így is óriási élmény volt, a legszebb pillanatok a szurkolókhoz kötődnek. (…) Szokták mondani, hogy a futball csak egy játék, de nem csak az, mert olyan mélyen mozgat meg érzelmeket, hogy nem csak egy játék” – mondta.

Rossi elmondta, szerinte az Eb-felkészülés kezdete, május 17. óta eltelt bő egy hónapban mind a csapat, mind a szakmai stáb nagyot fejlődött. „A játékosok motiválták, rátermettek arra a feladatra, amit kérek tőlük. A szakmai stáb is minden téren fejlődött.

Az eredmények nem tükrözik teljesen azt a nagy előrelépést, amit minden téren elértünk. (…) Van csapatunk!”

Forrás: Telex.hu