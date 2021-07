Megmagyarázta az MLSZ, hogy miért büntetett az UEFA a magyar Eb-meccsek után

Többek között a "Cristiano homosexual" rigmussal is problémája volt az európai fociszövetségnek.

Mint ismert, az UEFA három zárt kapus meccsre büntette meg a magyar csapatot a szurkolók miatt, most a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) közölt a honlapján részleteket a döntésről a Telex és az nso.hu cikkei szerint.

A portugál Cristiano Ronaldo gólt szerez a világméretű koronavírus-járvány miatt 2021-re halasztott 2020-as labdarúgó Európa-bajnokság F csoportja harmadik fordulójának Portugália-Franciaország mérkőzésén a Budapesti Puskás Ferenc Stadionban 2021. június 23-án.

Fotó, címlapkép: MTI/Illyés Tibor

Az MLSZ a honlapján arról számolt be, hogy az UEFA-nak három meccs kapcsán a következőkkel volt kifogása:

- a Magyarország-Portugália meccsen egy "Anti-LMBTQ" molinó többszöri felmutatása és a "Cristiano homosexual" rigmus többszöri skandálását kifogásolták.

- A magyar-francia meccsen egy a Black Lives Matters-mozgalomhoz kapcsolódó, térdelést elutasító molinót mutatta fel többször is a szurkolók, valamint a "Bonjour, buzi franciák" többszöri skandálását nehezményezte az európai focis szervezet.

- A Németország-Magyarország mérkőzésen az "LMBT? Nein, Danke" molinót és a "Deutschland, Deutschland homosexual" rigmus többszöri elhangzását (a himnusz alatt is) kifogásolták.

A Telex cikke szerint az UEFA fegyelmi bizottsága a magyar válogatott mindhárom Eb-mérkőzése kapcsán fegyelmi eljárást indított az MLSZ-szel szemben. Voltak objektív vétségek is (műanyag palackok bedobálása, füstgránát, lépcsők eltorlaszolása), amelyek kapcsán soron kívüli eljárásban pénzbüntetést tartalmazó fegyelmi határozatokat hozott a fegyelmi bizottság. A szurkolói diszkriminatív magatartást egy összevont eljárás keretében vizsgálta az európai szervezet.

"Nézték a rasszizmus megnyilvánulásait, vagyis a bőrszín, a faj, a vallás, az etnikai származás, a nem, vagy a szexuális irányultság alapján történő sértegetést. A szövetség szabályai alapján ugyanis, ha egy, vagy több szurkoló ezt a magatartást tanúsítja, a felelős tagszövetséget a stadion részleges bezárására büntetheti. Amennyiben visszaeső a magatartás, egynél több zárt kapuk mögött lejátszandó mérkőzéssel, vagy a stadion bezárásával, mérkőzés törlésével, pontok levonásával és/vagy a versenyből való kizárással büntetik"

- írja a Telex.

Az UEFA végül azt a döntést hozta, hogy a soron következő három, UEFA versenysorozatban tartott hazai mérkőzést zárt kapuk mögött kell játszani, a 3. meccsre vonatkozó korltázoást 2 évre felfüggesztették. Emellett a zárt kapus meccseken elrendelte az "Equal Game" logó kihelyezését, valamint 100 ezer eurós pénzbüntetést szabott ki az MLSZ-re.

A Telex több példát is felsorolt, hogy miért érezhető szelektívnek az UEFA döntése más országok hasonló eseteivel összevetve, de arra is kitért a cikkben, hogy mostanra annyira be vannak kamerázva a stadionok, hogy ki lehetne szűrni a tényleges elkövetőket és nem kellene kollektív büntetést alkalmazni az összes szurkoló ellen.

Forrás: mlsz.hu, telex.hu, nso.hu