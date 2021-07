Az Eb-nek ugyan vége, de még mindig tombol a rasszizmus a játékosok ellen

Anglia még mindig nem ocsúdott fel a vasárnap esti, a tizenegyes párbaj során elvesztett döntő fájdalmából. Sokan úgy igyekeznek feldolgozó a veszteséget, hogy rasszista beszólogatásokkal ócsárolják a három hibázó játékost, Marcus Rashfordot, Jadon Sanchót és Bukayo Sakát.

Three lads who were brilliant all summer had the courage to step up & take a pen when the stakes were high. They deserve support & backing not the vile racist abuse they’ve had since last night. If you abuse anyone on social media you’re not an @England fan and we don’t want you. pic.twitter.com/PgskPAXgxV