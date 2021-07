Három magyar úszó is döntőbe jutott

Az úszódöntők első napján három magyar ugrik medencébe, emellett a női kézilabda- és a férfi vízilabda-válogatott is bemutatkozik a tokiói olimpia vasárnapi versenynapján.



Hosszú Katinka a női 400 méteres vegyesúszás előfutamában a világméretű koronavírus-járvány miatt 2021-re halasztott 2020-as tokiói nyári olimpián a Tokiói Vizes Központban 2021. július 24-én. Hosszú Katinka döntős. MTI/Kovács Tamás

A férfi 400 méter vegyesen Verrasztó Dávid a negyedik legjobb időeredménnyel jutott fináléba, míg a nőknél háromszoros olimpiai bajnok Hosszú Katinka hetedik, a 17 éves Mihályvári-Farkas Viktória pedig a hatodik idővel került be a döntőbe. A magyar idő szerint kora délutáni előfutamokban további hat magyar versenyző mutatkozik be, valamint a férfi gyorsváltó is medencébe ugrik.

A vívók közül női tőrben Pásztor Flóra, Kreiss Fanni és Kondricz Kata szerepel az egyéni versenyben, férfi párbajtőrben a világbajnok Siklósi Gergely az éremszerzés reményében lép pástra, a cselgáncsozók közül ugyanakkor az 52 kilogrammos Pupp Rékára a címvédő koszovói Majlinda Kelmendi vár a nyitókörben.

Bemutatkozik a teniszező Fucsovics Márton is, aki a wimbledoni elődöntős lengyel Hubert Hurkacz-csal találkozik.

A sportlövőknél Major Veronika légpisztolyban, Pekler Zalán és Péni István légpuskában lép lőállásba, az egyetlen magyar evezős, Pétervári-Molnár Bendegúz férfi egypárban már a negyeddöntőben szerepel.

A női kézilabda-válogatott a francia, az Európa-bajnok férfi vízilabda-válogatott pedig a görög csapat ellen kezd, emellett a vitorlázók, a szörfösök, a tollaslabdázók, az asztaliteniszezők és a tornászok között is lesz magyar résztvevő.

Vasárnap elkezdik az olimpiát a férfi kosárlabdázók, a női országúti kerékpárosok, a műugrók és a női röplabdázók is, de gazdára talál az ötkarikás játékok történetének első gördeszkás aranyérme is a férfiak utcai szakágában.

Forrás: MTI