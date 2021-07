A háromszoros olimpiai bajnok Hosszú Rióban sem tudta vállalni ezt a távot a torlódás miatt, akkor is és most is Jakabos Zsuzsától vette el a lehetőséget, akinek szintén megvolt az olimpiai szintideje, csak mivel gyengébb volt az ideje Hosszúénál, hátrább volt a rangsorban.

Mivel a 200 pillangó elődöntője és a 200 vegyes döntője között nagyon kevés idő van, Hosszú Katinka az előbbi számban inkább visszalépett az indulástól, erősítette meg a kapitány a Telexnek.

Hosszú a hetedik legjobb idővel jutott be magyar idő szerint kedden hajnalban a 200 vegyes döntőjébe, és fél egykor már úsznia kellett volna a 200 pillangó előfutamában is. Végül utóbbit nem vállalta.

A háromszoros olimpiai bajnok úszó Rióban sem vállalta végül ezt a számot. Most is Jakabos Zsuzsannától vette el a helyet, hiszen Kapás Boglárka mellett Hosszú lett volna a második induló, egy nemzet pedig csak két résztvevőt nevezhet. Jakabosnak is megvolt a szintideje, de az rosszabb volt Hosszúénál.

Jakabos így csak a 4×200-as gyorsváltóban úszik.

A 200 vegyes döntőjét magyar idő szerint szerdán 4 óra 45 perctől rendezik majd.

