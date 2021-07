Szilágyi Áron még 2024-ben is indulna az olimpián, van még benne erő

Az ATV-nek nyilatkozott az olimpiai bajnok vívó.

Fotó: Fabrice COFFRINI / AFP

A történelmet író (egymás után három olimpián aranyérmet szerző) Szilágyi Áron a tévének adott interjúban elmondta, hogy a 2024-es olimpián is indulna, szerinte ez még benne van.

- mondta az ATV-nek Szilágyi, aki a csapatversenyről is beszélt.

"A csapat nagyon komoly érzelmeket hozott ki belőlem, és fantasztikus volt a társakkal együtt megélni ezt az olimpiai bronzérmet. Nagyon örülök, hogy ők is olimpiai éremmel térhetnek haza, egyéniben pedig egészen hihetetlen, hogy most már háromszoros olimpiai bajnoknak mondhatom magam. Fel sem fogtam még, hogy mit is jelent ez, és mekkora dolog, és persze nagyon örülök, nagyon büszke vagyok a teljesítményre, nagyon hálás vagyok a csapatnak, akik segítették a felkészülésemet, de szerintem ez még hetek, hónapok mire igazán eljut a tudatomig, hogy mi is történt itt”