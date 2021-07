Megszólalt Milák Kristóf edzője: "Nem tudom, hogyan kell őt kezelni, egy nagyon érdekes egyéniség"

A mai napon Milák Kristóf érte el a magyarok közül a legjobb eredményt szombaton a tokiói olimpián, a 200 méter pillangón olimpiai bajnok úszó 100 méter pillangón 49.68 másodperces Európa-csúccsal lett ezüstérmes. A magyar úszócsapat Miláknak köszönhetően két éremmel fejezte be szereplését a tokiói játékokon. A 21 éves élsportoló a verseny után nemcsak tehetségével, de sajátos reakciójával is belopta magát az emberek szívébe. Edzője, döntőt követő sajtótájékoztató után az Indexnek elárulta, úgy érzi tanítványa hamarosan több számban is a legjobb lehet.

Fotó: MTI/Illyés Tibor

Milák Kristóf sokkal elégedettebben értékelte a 100 méter pillangón szerzett ezüstérmét, mint a 200-on nyert aranyát a tokiói olimpián, ahol előbbi számban mindössze 23 századdal maradt el a világcsúcsot úszó Caeleb Dresseltől.

"Csodálkoztok?" – kérdezett vissza a BHSE 21 éves úszója arra a felvetésre, hogy boldogabbnak tűnik, mint amikor diadalmaskodott. "Megvan az Európa-csúcs!".

Milák arról beszélt, az elmúlt néhány hónapban magyarok és külföldiek is megkeresték, hogy 100-on van-e esélye győzni, amire ő azt gondolta, hogy "nem normálisak", ha azt hiszik, megelőzheti a végül aranyérmes amerikait.

Ez tavaly nem lett volna ezüstérem, mert nekem kellett ez a plusz egy év. Dinamikusabb és erősebb lettem ez alatt. Most már látom a lehetőséget magamban ebben a számban is. Van realitása, hogy legyőzzem. Van egy ellenfelem, akit el akarok kapni

– jelentette ki a szám magyar Európa-bajnoka, aki annak ellenére fejlődött hatalmasat az olimpia elhalasztásával nyert egy évben, hogy ebből – saját bevallása szerint – egy hónapig edzeni sem tudott, amikor elkapta a koronavírust, de igazából 2,5 hónapig nem érezte magát százszázalékosnak.

Legfőbb riválisával kapcsolatban megjegyezte, rendkívül szívós és nagyon jó versenyző típus. Kiemelte, hogy nagyon elismerik egymás teljesítményét, ennek ékes bizonyítéka volt, amikor a futam után Dressel azonnal megölelte őt, majd magasba emelte a kezét.

Amíg ott leszünk egymásnak, sok rekord meg fog dőlni, legyen az világ-, kontinens-, vagy akár csak egyéni csúcs

– tekintett kicsit előre.

Hasonlóan vélekedett amerikai ellenfele, aki a Kossuth Rádiónak nyilatkozva arról beszélt, hogy Milák kihozza belőle a maximumot.

"Micsoda verseny volt! Nem volt még időm visszanézni, de ez volt a legjobb, leggyorsabb 100 pillangó, amit valaha rendeztek" – mondta Dressel, majd elárulta, hogy a mostani olimpián ismerte meg kicsit jobban magyar ellenfelét, akit "jó srácnak" nevezett.

"Hihetetlen, hogy 49.6-os időt úszott, és még biztosan fog fejlődni. Elképesztően szép verseny volt, és hát lesz még ilyen közöttünk. Mindketten azon leszünk, hogy legyőzzük egymást, egymás mellett tudunk fejlődni" – folytatta.

A japán fővárost egy-egy arany- és ezüstéremmel elhagyó Milák arról is említést tett, hogy nagy hatással volt rá az első olimpiája, mert még úgy is sokkal különösebb érzés volt ezen szerepelni, mint egy Eb-n vagy vb-n, hogy a korlátozások miatt ez "csonka olimpia" volt.

"Nagy következtetéseket egyelőre nem vonnék le, hagyom kicsit ülepedni a dolgokat, de sok furcsaságot, váratlan eredményt és meglepetést láthattunk" – mutatott rá arra, miben különbözik az olimpia más világversenytől.

A magyar úszócsapat Miláknak köszönhetően két éremmel fejezte be szereplését a tokiói játékokon. Az utolsó, vasárnapi versenynapon már nem lesz magyar érdekeltségű futam.

Milák Kristófról megszólalt az edzője: "Nem tudom, hogyan kell őt kezelni"

Az olimpiai bajnok Milák Kristóf edzője, Selmeci Attila úgy gondolja, hogy a tehetséges fiatal úszó hamarosan 100 méteren is a világ legjobbja lehet. A 21 éves olimpiai bajnokkal azonban néha nagyon nehéz szót érteni – árulta el a döntőt követő sajtótájékoztató után az Indexnek.

Elképzelhetőnek tartom, száz százalékot nem merek ígérni, de egészen biztos vagyok benne, hogy ennél az eredménynél jobbat ért volna el. Ha belegondolok, gyorsabb, mint egy évvel ezelőtt, az állóképessége is jó, tehát minden megvolt hozzá. Ettől függetlenül a 100 méter teljesen más szám, mint a 200 méter. A másik az, hogy itt volt kivel menni. Kétszázon és főleg a táv második felén már nagyon elment a mezőnytől. Sok a befolyásoló tényező. Kristófban benne van egy újabb világcsúcs 200 pillangón. Ahhoz, hogy ez kijöjjön, egy újabb, hosszabb felkészülési ciklus kell, és egy nagyobb verseny, ahol ezt ki fogja tudni adni önmagából. Vagy az is segíthet, ha feltűnik valaki

- mondta Selmeci, aki elárulta, hogy a bevonulásnál érezhető volt, hogy Milák és Dressek között pattanásig feszült a hangulat.

Valljuk be őszintén, egy évvel ezelőtt ha valaki azt mondja, hogy Kristóf 49,6-ot fog úszni, nem sokan hittünk volna neki. Ezt látva egy Dressel-szintű klasszis is azon gondolkozik, hogy topon kell maradnia, és megnyerni a következő világbajnokságot. A kettejük közötti különbség egyre szűkül, ha Kristóf is úgy készül, lehetséges, hogy a világbajnok jövőre már nem Caeleb Dressel lesz, hanem Milák Kristóf. És ugyanígy 200-on is feltűnhet valaki, ahogy most ő 100-on berobbant. Ilyen a sport, egyszer fent, máskor pedig lentről kell visszakapaszkodni. Senki sem tudja, hol tűnik fel egy ilyen tehetség, de bízom benne, hogy meg tudjuk őrizni a világranglistán a vezető helyet 200-on

– mondta az edző a lapnak, aki azt is elárulta, hogy néha nagyon nehéz szót érteni Milákkal.

Nem nagyon tudok vele kommunikálni. Egy nagyon érdekes egyéniség, néha furcsa, ezt nyugodtan mondhatom. Nehéz hozzá alkalmazkodni. Nyolcadik éve edzem őt, de hazudnék, ha azt mondanám, hogy tudom, mi a biztos út hozzá. Naponta érnek meglepetések vele kapcsolatban, egyszerűen nem tudom, hogyan kell őt kezelni. Van, amikor közelítek hozzá, és azt elfogadja, ugyanazt egy másik pillanatban mereven elutasítja. A verseny előtt nem szereti, ha közel megyek hozzá, tanácsot adok neki, ezt már megtanultam. Inkább előző nap mondom el neki. A versenyeken izgulok, így ilyenkor inkább távol maradok tőle, hiszen ő is érzi ezt. Van olyan versenyző, aki azt szereti, ha megveregetik a vállát, Kristóf ezt tőlem nem fogadja el. Van egy kitűnő pszichológusunk, aki nagyon sokat segített neki, Resch Mária. Ő hívta fel a figyelmét arra is, hogy a verseny előtti este tegye le a telefonját, mert érzelmileg megzavarja. Kvangdzsuban például több ezer üzenetet kapott, és éjjelig fent volt emiatt.

Forrás: Index.hu, Blikk.hu, MTI

Címlapkép: MTI/Illyés Tibor