A Forma-1-es Magyar Nagydíj közönsége kifütyülte az időmérőn pole pozíciót nyerő Lewis Hamiltont.

A brit pilóta 1:26.424-es idővel bizonyult leggyorsabbnak a Hungaroringen, de a Q3 hajrájában szándékosan jó lassan gurult végig a boxutcán, amivel a mögötte haladó Sergio Pérezt lényegében elütötte még egy kísérlettől. Leintés után vélhetően emiatt kapta az ívet a lelátóról, ami valamelyest beszűrődött a pálya melletti interjúkba is.

you are so so so goated @LewisHamilton pic.twitter.com/xwZxLXnzGh